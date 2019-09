2012: Fallece Ernesto de la Peña, notable escritor, académico y erudito mexicano

Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ganador del Premio Xavier Villaurrutia por su obra “Las estratagemas de Dios” y cuyo conocimiento de 33 lenguas se vio reflejado en toda su obra, el erudito mexicano Ernesto de la Peña, es recordado este martes 10 de septiembre al cumplirse siete años de su muerte.

El humanista, lingüista y especialista en temas de religión nació un 21 de noviembre de 1927 en la Ciudad de México; sufrió la pérdida de su madre y fue adoptado por el medio hermano de ella, el doctor Francisco Carlos Canale, poseedor de una vasta biblioteca y quien le enseñó griego.

Cuando De la Peña ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, el 14 de enero de 1993, nombró como su “padre por el espíritu” a Canale, quien también fue miembro de la académica por casi 20 años.

También expresó que “pertenecer a esta admirable Academia, es una forma, la mejor, de sentirse en casa. Y que no se me juzgue petulante por tal afirmación, ya que sólo pretendo recordar, recordar para mí, que a ella pertenecieron dos miembros de mi familia. El primero, Rafael Ángel de la Peña, tío bisabuelo, quien ocupó la silla número XI, que ahora me corresponde”.

En su página digital, la Enciclopedia de la Literatura en México expone que, entre las traducciones más destacadas de De la Peña se encuentran textos de Anaxágoras, Hipócrates, Rilke Nervan, Paul Valéry, Allen Ginsberg, y T.S. Eliot, además de ser colaborador de la Enciclopedia Dantesca, editada en Italia, entre otras publicaciones de México.

También fue Perito Traductor Oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por el Tribunal Fiscal de la Federación.

Realizó estudios de chino y sánscrito en El Colegio de México (COLMEX) y en la UNAM se desarrolló como traductor de griego y latín.

Tuvo una participación activa en la televisión, por ejemplo, en Canal 22 donde fue conductor titular, y haciendo colaboraciones culturales en la televisión comercial.

Fue miembro del Consejo de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación.

De acuerdo con el portal del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), De la Peña fue acreedor del Premio Xavier Villaurrutia en 1988 por su libro de cuentos “Las estratagemas de Dios”, y del Premio Internacional Meléndez Pelayo en 2012, entre otros.

Fungió como locutor de radio en distintos programas como “Testimonio y celebración” o “Al hilo del tiempo”, entre otros; usado el espacio para la difusión cultural y la reflexión de distintos temas como literatura, historia o filosofía.

En distintas instituciones públicas y privadas impartió cursos y cátedras de griego, literatura griega, religiones orientales, la biblia, técnicas de traducción, e Historia Antigua de Israel e Instituciones Bíblicas, por mencionar algunas.

Entre sus publicaciones destacan su novela “El indeleble caso de Borelli” (1991), los libros de poemas “Palabras para el desencuentro” (2005), “Poemas invernales” (2015), de igual forma, colaboró con la de la Academia Mexicana de la Lengua para desarrollar el “Diccionario de Mexicanismos”.

En 2003 recibió el Premio Nacional de Lingüística y Literatura y el 25 de octubre de 2007 recibió un homenaje de la Academia en una ceremonia realizada en el centro de cultura Casa Lamm, al lado de otros intelectuales octagenarios, entre ellos, Guido Gómez de Silva, Margit Frenk y Ruy Pérez Tamayo. Era miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana.

El insigne personaje de la cultura mexicana al que nada de lo humano le fue ajeno y cuya curiosidad intelectual no concibió límites falleció el 10 de septiembre de 2012, debido a una afectación cardiorrespiratoria, en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. En 2016 fue inaugurada la biblioteca que lleva su nombre, ubicada en Coyoacán.