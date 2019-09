Laguneros rocanrolean con El Tri

La irreverencia y un estilo único es lo que ha caracterizado al cantante y músico Alex Lora y a su grupo originalmente llamado Three Souls in my Mind, hoy el TRI.

La agrupación arrastró su festejo por sus 50 años de carrera hasta Torreón. Fue en la Feria de Torreón que cada año se monta en el municipio, donde Alex echó relajo con los fans que se dieron cita en el lugar para disfrutar de una noche intensa y enérgica de la mano del grupo pionero del rocanrol original en español. Alex Lora, anunció anteriormente que cerrará su gira en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de octubre y lo hará con un nuevo álbum titulado Queremos rockear. Antes del concierto del TRI, el invitado especial Morenito de fuego se encargó de calentar el escenario y puso a mover el cuerpo a los asistentes, quienes esperaban con expectativa al grupo que ya ha hecho historia en México con 50 años de trayectoria. El color oscuro predominó en el Foro de las Estrellas dentro de la Feria de Torreón. Chalecos de mezclilla con leyendas del TRI, unos en cuero y pelo largo. Los chiflidos resonaban en la espera de los que muchos dijeron era ya una leyenda de la música en México, un grupo del pueblo. Los rebeldes levantaron las manos y el símbolo de los 50 años proyectados en el escenario dio pie a un video que hizo explotar a los presentes, luego de una esquina salió Lora con guitarra en mano para expulsar un "viva México cabrones" y todo se volvió un tributo al roncanrol. "La raza más chida" le dio cuerda al concierto y la irreverencia salió a flote. Luego Lora con su discurso contra el sistema llamó a lo "políticamente incorrecto" y como un homenaje a su tierra entonó el Himno Nacional mientras un hombre disfrazado de azteca le entregó una bandera con la Virgen de Guadalupe grabada. La pregunta de Álex en cada intervención fue "estamos siendo felices" y la raza se lo afirmaba. Y así avanzó la noche entre gritos eufóricos y saltos que alentaban a disfrutar el momento.