Nolan aconseja a Robert Pattinson Kim Kardashian podría tener lupus

Desde que El Hombre de Acero llegara a los cines en 2013, Warner Bros lleva años intentando crear un universo conjunto de superhéroes de DC que pueda plantarle cara en taquilla a los exitosos personajes de Marvel.

Y aunque poco a poco estas películas han conseguido crear un estilo más o menos definido, la sombra de la aclamada trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan es alargada y hay quienes siguen teniéndola como referente en el género. Entre ellos el nuevo Batman, Robert Pattinson, quien ha llegado a pedir consejo al director británico.

Según informa Variety, la conversación habría tenido lugar en el rodaje de la película Tenet, la nueva producción de Nolan en la que también intervendrá Pattinson. El tema de dicha charla fue algo tan concreto como el traje de Batman.

"Estuvimos hablando de cosas que se podían hacer con el Bat-traje", explicó Pattinson.

"Sobre cómo moverse con él puesto".

Aunque pueda resultarle un tema menor para los espectadores, parece que a los intérpretes que han vestido la capa y la máscara del murciélago esta es una cuestión que les ha preocupado en numerosas ocasiones.

Michael Keaton llegó a sufrir serias dificultades para moverse y luchar en el filme de 1989 de Tim Burton, debido a que la máscara estaba fabricada en una sola pieza unida al torso, lo que le imposibilitaba mover el cuello.

Un problema similar le ocurrió a Christian Bale, quien dentro de la trama de El caballero oscuro necesitó modificar la máscara para poder "girar la cabeza al aparcar".

Quizá el Bat-traje más orgánico fuera el de Ben Affleck, a pesar de que el actor declaró que era bastante pesado y resultaba imposible que una sola persona pudiera ponérselo.

Se espera que el Batman de Robert Pattinson haga su debut en el filme del director de El origen del planeta de los simios, Matt Reeves, cuyo título provisional es The Batman y que contará con una nueva versión del personaje distinta a la de Affleck y una gran galería de villanos.

Por su lado, el filme de Christopher Nolan es aún una incógnita.

A pesar de que recientemente se ha estrenado el primer tráiler, las imágenes que hay en él ofrecen más preguntas que respuestas.

Se prevé que la película llegue a los cines a partir del verano de 2020.

Durante un adelanto de la temporada 17 de Keeping Up With The Kardashians, se reveló que la socialité, Kim Kardashian, podría padecer la enfermedad de lupus.

En las imágenes, se puede apreciar a Kim siendo sometida a algunos estudios médicos, mientras la acompaña su madre Kris Jenner.

"Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus", se oye decir a Kim.

"Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados", dice Jenner reconfortando a su segunda hija, mientras ellas platican y donde se le ve a la creadora de la línea de maquillaje KKW Beauty visiblemente desconcertada por lo que podría pasar.

El lupus, es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos por error.

Los daños, pueden ocasionar repercusiones en las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Selena Gómez es una de la víctimas de esta enfermedad, lo que la llevó a recibir un trasplante de riñón por parte de la actriz Francia Raisa en septiembre de 2017.

Keeping Up With The Kardashians se estrenará el próximo 8 de septiembre en Estados Unidos, pero aún no hay fecha para su estreno en México.