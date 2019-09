Piden aclarar programa para morosos del Sapal

La fracción de Morena en el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo, pidió al alcalde Homero Martínez Cabrera que aclare a la ciudadanía el programa de "Borrón y Cuenta Nueva" para usuarios morosos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), una promesa que hizo en su campaña política.

El presidente de Ciudad Jardín les respondió que el organismo operador de agua atraviesa por una situación en la que no hay recursos ni para pagar la nómina y que le dio instrucciones a la Contraloría Municipal para que asigne a una persona responsable en el sistema de agua y con ello lograr control interno y que los procesos se vayan ejecutando conforme marca la contabilidad gubernamental.

El alcalde Martínez Cabrera señaló que encargó que se hiciera una corrida financiera para proyectar "cómo le vamos a hacer con los ciudadanos que deben 20, 30, 40 mil pesos, el subsidio que lo reciban, sí, siempre y cuando firmen una carta compromiso de tantos meses comprometiéndose a pagar puntualmente y eso permita que entre liquidez y que ésta nos sea lo suficiente para tratar de sanear los adeudos que tenemos y sobre todo, lograr la operatividad normal".

Respecto a la demanda que enfrenta el Sapal por parte de la empresa concesionaria Ticsa por una deuda que rebasa los 300 millones de pesos y que corresponde a la operación de la planta tratadora de aguas residuales, el alcalde dijo que ya hay una posible negociación para que la compañía retire la demanda y se haga un reconocimiento de deuda.

Por su parte, Héctor González, coordinador de la fracción de Morena, dijo que analizarán esta propuesta del alcalde respecto al programa para los usuarios morosos "porque tiene sus pros y sus contras, fue un compromiso de campaña y sabíamos lo que se iba a venir".

Los morenistas señalaron que no serán "una piedra en el zapato" para el presidente municipal "no vamos a decir no a todo pero tampoco vamos a decir sí a lo que no convenga a la ciudadanía, el equilibrio va a estar en la medida que se atienda a la ciudadanía, en esa medida estaremos ahí para trabajar como debe ser con la presidencia, pero si vemos que hay cosas que no convengan lo vamos a decir, ya hablamos con el contador, ya le dijimos cuál es nuestra postura y qué es lo que queremos para beneficio de Lerdo".

Actualmente y con todo y la demanda que enfrenta el Sapal por la operación de la planta tratadora de aguas residuales, se tiene un adeudo general de alrededor de 500 millones de pesos.

Se incluyen rezagos con proveedores, con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por derechos de extracción de agua, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por concepto de suministro de energía eléctrica, con el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).