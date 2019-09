Se juran amor eterno

El 31 de agosto del presente año, unieron sus vidas con una ceremonia religiosa Giselle Chávez Álvarez y Édgar Daniel Reyna Romero. La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de La Encarnación, fue el sacerdote Presbítero Jorge Soto Flores quien dio la bendición a la nueva pareja de esposos.

Estuvieron acompañados en el momento más importante de sus vidas por sus padres, Dr. Luis Antonio Chávez Heredia, Dra. Sonia Alvarez de Chávez; Ing. Leonides Reyna Sáenz y Magdalena Romero de Reyna.

Giselle lució un hermoso vestido confeccionado especialmente para ella por Norma y Lilly Bridal Couture en Sídney, Australia; el vestido de corte sirena con escote de corazón y espalda descubierta forrado en seda; la cubierta exterior es una red de finísimas chaquiras y mini lentejuelas con aplicaciones, perlas y cristales de swarovski completamente bordados a mano en todo el vestido; con una preciosa cola de catedral rematada en finísimo tul.

Para darle aún más realce y elegancia la novia, portó una hermosa mantilla de catedral de 5 metros de longitud con encaje bordado a mano.

Los padrinos de arras fueron, Dr. Juan Carlos de León Olivares y Dra. Laura Hilda Alvarez de León; de anillos, William Duncan y Nora Duncan; de lazo, Dr. Norberto Chávez Duarte y Luz María Rebolloso de Chávez; de biblia, Ing. Jesús Vázquez Domínguez y Dra. Adriana Chávez de Vázquez.

La boda civil se llevó a cabo en San Antonio, Texas. La recepción fue en el casino del Club Campestre Montebello, donde amigos y familiares se dieron cita para ser participes en ella.

Después de la convertirse en marido y mujer la pareja bailó su primer vals como esposos, el tema fue All my life de K-Ci & Jojo, para posteriormente, bailar con su padre el tema I loved her first de Heartland.

Grupo La Caries fue quien puso a bailar a los asistentes. Algunos de los invitados llegaron provenientes de Monterrey, N.L., Chihuahua, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas; Parral, Chihuahua; San Antonio, Texas; Dallas, Austin, Oklahoma y Carolina del Sur.

Los asistentes pudieron degustar una crema de poro y papa estilo Vichyssoise sobre base de salsa bechamel, para seguir con suprema de pollo rellena de vegetales cubierta con salsa de pimientos rojos a la paprika, acompañada de hongos al ajillo con un toque picante, y gratin de papa al bechamel para finalizar con una Tarta Bourdalesa, costra de masa crocante con relleno italiano de manzana y canela.

El viaje de bodas será en Europa por un mes. La fotografía y video corrió a cargo de David Lack. La coordinación del evento por parte de Dely Calleja y el diseño de Eri Hernández.