Se desata trifulca en elección de mesa directiva en Despepite 20 de Octubre

Por acusaciones entre el Estado y Municipio de "meter mano" en el proceso, se registró ayer una trifulca en la elección para la renovación de la mesa directiva del Despepite 20 de Octubre, incluso para controlar la situación intervino Fuerza Coahuila, quienes literalmente mantenía sitiado el lugar.

Cuando empezó la riña, además de los policías municipales se observaban elementos de la Guardia Nacional, pero luego se calmó la situación y se reinstaló la asamblea para la elección, pero se registró una segunda riña y para entonces ya había llegado Fuerza Coahuila, con al menos 20 unidades y más de 100 elementos, incluso hubo algunas personas lesionadas y detenidos que luego fueron liberadas.

Tras controlar la situación los policías estatales permanecieron vigilando mientras que adentro se desarrollaba una comida, que ofreció la planilla ganadora integrada por simpatizantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Autoridades del Estado y Municipio se acusan de politizar el manejo de la asociación que agrupa a productores de algodón.

El alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez denunció la intromisión del Estado y el uso exagerado de los elementos de Fuerza Coahuila pues dijo eran de 180 a 200 agentes los que llegaron y flanquearon el despepite.

Agregó que se pidió que se suspendiera la elección debido a que se empezaron a suscitar actos de inseguridad, incluso se empezaron a "brincar" personas que no eran socios del despepite para intervenir en el proceso y en su carácter de presidente municipal, en donde tiene la facultad de asistir como observador, no se le permitió el acceso, en tanto que sí había funcionarios estatales.

Declaró que el Municipio es el encargado de la seguridad, es una facultad del alcalde y al irrumpir Fuerza Coahuila se viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"A mi no me dejaban entrar como autoridad municipal a pesar de que yo firmé la convocatoria y el representante del Gobierno del Estado como son del partido de ellos (PRI) empezaron a decir que yo no podía entrar y desde ahí estaban violentando mi derecho, pues toda la vida han entrado los presidentes municipales como observadores igual que el representante del Gobierno del Estado y esto generó toda esta situación de violencia y yo como alcalde les dije que no había condiciones para que la asamblea se diera. Estamos indignados de que se violente la autonomía del municipio. Ya hablamos con el delegado federal y con los diputados".

Por su parte Natividad Navarro Morales, dirigente estatal de CNC, mencionó que conforme se desarrollaba el proceso con la asistencia de los 884 delegados y se nombró al juez de partes, al hacer eso en automático se sabe que una planilla será la ganadora, en este caso era la que estaba representada por Antonio Hernández exdirigente de la CNC en Madero, mientras que en la planilla de los simpatizantes de Morena estaba al frente León Ramírez Castañeda, (expriista)

"Al ganarla el grupo que estaba afuera, gente del alcalde (Jonathan Ávalos) de Morena tenía un grupo de choque allá afuera, traían a todos los de presidencia y nosotros estábamos observando, cuando ellos ingresan, el alcalde y ellos dicen que se lleve en santa paz, sin embargo cuando ya está todo tranquilo mandan a un mensajero para decir que se interrumpiera la asamblea y los policías municipales delante de nosotros les salieron a la puerta y se metieron, interrumpieron y se agarraron a golpes".

El dirigente cenecista comentó que luego de la primer trifulca la situación se calmó y fue cuando llegaron los elementos de Fuerza Coahuila pero se volvieron a agarrar a golpes y fue que intervinieron los elementos estatales, incluso los policías municipales trataron de enfrentarlos y les quitaron a las personas que habían detenido.