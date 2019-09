Consuelo Duval y Adrián Uribe, juntos en un escenario 10 años después

Juntos o por separado Consuelo Duval y Adrián Uribe demostraron en escena por qué son tan populares, al presentar ingeniosas y divertidas rutinas que provocaron las carcajadas del público presente en el Teatro Metropólitan, donde presentaron la noche de ayer su espectáculo "EnParejaDos".

Una larga fila se podía apreciar afuera del recinto y parecía no terminar a pesar de que faltaban pocos minutos para las nueve de la noche, hora en que iniciaría el show de los comediantes. En el interior la sala del Metropólitan lucía llena y la gente pedía ya la aparición de los actores a escena.

Eran las 21:20 horas cuando Consuelo y Adrián aparecieron en el escenario, sin más parafernalia que las proyecciones de sus fotografías de la infancia en la gran pantalla que hizo de escenografía durante el show.

"Qué emoción estar en el Metropólitan a reventar", dijo Adrián como forma de bienvenida antes de elegir como patiños a los espectadores que iban llegando a la función.

Luciendo un sencillo pero elegante vestido negro, Consuelo Duval recibió a Adrián con un abrazo y se dijo feliz de estar con él después de una década sin trabajar juntos.

"Te tardaste 10 años para que pisáramos un escenario, puro Omar Chaparro y por ahí andan diciendo que tú y Omar…", comentó Duval haciendo una seña muy característica para indicar que ellos eran pareja.

Esto fue sólo el inicio para que ambos se burlaran de sus respectivas experiencias de vida, como las muchas novias de Adrián, la soltería de Consuelo y sus tres maridos, entre otras cosas.

"Todo mundo sabe que me encanta recoger perros de la calle y maridos desvalidos", dijo Consuelo, cuando su compañero le mencionó que a las tres exparejas ellas las mantuvo.

Entonces llegó el momento para que ella se quedara sola ante el público, "estoy nerviosa, pero una vez pisando el escenario me siento feliz, porque es el lugar donde me puedo expresar mejor".

Sus neurosis, miedos y hasta su personalidad explosiva salió a relucir, cuando a través de su persona habló sobre cómo es la mujer en la vida diaria.

"A las mujeres la policía y sus camaritas nos vale ma… el reglamento de transito nos vale ma… el señor presidente Andrés Manuel López Obrador – Consuelo hace una pausa y continúa - ahí podemos hacer una excepción".

Pero no fue la única vez que AMLO salió a relucir en el show, incluso en el video en que ellos se visualizan en la vejez, hicieron referencia al mandatario, diciendo que llevaba 30 años en el poder.

En su rutina en solitario Adrián se burló de sí mismo y la difícil situación que vivió el año pasado, cuando una peritonitis lo tuvo en el hospital varias semanas y con pronóstico reservado por la gravedad de la situación.

"Estuvo duro y sí la vi cerquita, la gente me decía recé por ti y hasta me mataron, ahora entiendo por qué le habló a mi hijo y no me hace caso. Hace un año estuve en terapia intensiva y hoy estoy trabajando para ustedes – la gente aplaudió y Adrián remató diciendo – y trabajando para pagar el hospital".

Una pareja de recién casados, Adán y Eva, Romeo y Julieta, pero sobre todo Nacaranda y el Vitor, sirvieron para que los comediantes abordaran temas como la relación entre hombres y mujeres, la vida en pareja, la migración y hasta las fiestas de barrio, haciendo que el público no parara de reír.

"Estamos bendecidos por tener este público tan hermoso y en nuestra ciudad", declaró Adrián después de un poco más de dos horas de espectáculo y compartió que el show había sido grabado, para que pudieran disfrutarlo pronto en plataformas digitales.

"Sentir todo el amor y la energía de ustedes es reconfortante, que el humor nos salve de todo", fue la forma como Consuelo Duval cerró el show.