'No es chiste poner una grosería': #LadyCocaCola

Trixia Valle, llamada por usuarios de redes sociales como #LadyCocaCola, asegura que durante 17 años ha visto la declive de los valores. Cuenta que cada vez hay menos respeto hacia la niñez y que todo es reflejo de una sociedad decadente.

En entrevista, la escritora y conferencista asegura que tras la viralización de su video en el que critica la publicidad de Coca Cola, la marca no se ha puesto en contacto con ella ni ha tenido alguna reacción.

Señala que empezó a darse cuenta que su video se popularizaba desde hace tres días y asegura que el 90% de los comentarios emitidos en su publicación le dan su apoyo, mientras que los otros, que conforman un 10%, son negativos.

"El 90% (de los comentarios) son positivos y de apoyo, el 10% de groserías (que van) desde 'ya siéntese, señora' y vulgaridades, y que 'qué tontería', que '¿qué tiene de malo?' y que 'las groserías no importan'; uno me puso que me pusiera a ver que hay un artículo que decía que decir groserías es muy bueno porque te desahogas.

"Pero yo baso todo mi comentario en la teoría de los mensajes secretos del agua", explica la también comunicóloga, quien señala que dicha hipótesis se encuentra plasmada en un libro escrito por Masaru Emoto.

"Es un japonés que estudió el impacto que tiene cuando tú le dices groserías a un vaso de agua o a una planta, incluso a una manzana, y cualquiera lo puede hacer en su casa: pones una manzana y a una le dices groserías, le dices 'fea', lo que quieras, ¿no? Y a la otra le dices puras cosas lindas… Si tú le dices de groserías a la manzana y luego al tiempo la partes, digamos a los tres días partes las dos, a la que le dijiste groserías la manzana por dentro está podrida", explica.

Sobre los comentarios negativos, Trixia Valle dice que "cada quien tiene su opinión" y es muy respetable, pero piensa que "la sociedad enmarca el tipo de valores que se tienen".

"Cuando tú empiezas a ver publicidad que genera groserías, que genera faltas de respeto, estás como 'incitando' al inconsciente colectivo, porque también en la maestría que estudié se habla mucho de sociología y del inconsciente colectivo y de cómo esto empieza a generar y trasgreder (sic) la paz y entonces cuando tú ves escritas groserías en espectaculares, eso influye en el tipo de comportamiento a nivel social", argumenta la mujer, quien señala que tiene una maestría en comunicación para la paz por la Universidad Albert Einstein.

Agrega que varias mujeres que son madres le escriben y que ellas le señalaron que sus hijos vieron letreros con esas palabras. "Los niños pequeños sí se espantan, o sea, dicen: '¿por qué? ¿Por qué está escrita una grosería si eso es malo".

"No es como un chiste el poner una grosería y creer que es un juego de palabras porque realmente todos entendemos claramente una grosería", expone la conferencista.

La escritora explica que todos poseen una frecuencia vibratoria, "cuando tú emites una palabra, tú generas un tipo de energía, todas las palabras tienen una carga de energía".

"Al final, todo en el universo es energía, es neurociencia, no es hechizo o nada por el estilo, es realmente basado en que a nivel neurociencia todo es energía en movimiento, incluso las palabras", concluye.