Aún sin identificar cuerpo en carretera Saltillo-Torreón

Luego de que una mujer fuera localizada sin vida en la Saltillo-Torreón, trascendió que ésta presentó tres heridas provocadas con un arma blanca, no obstante, hasta el momento no se ha determinado si sufrió o no algún tipo de violencia sexual de parte de su agresor. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer sigue sin ser identificada y se encuentran en investigación para determinar una línea de investigación.

El caso se encuentra siendo integrado en el área de feminicidios para determinar si se trató de un caso más o de un homicidio. Trascendió que una de las tres heridas fue atestada en el cuello, la cual le habría arrebatado la vida de inmediato. Fue a través del 911 que se generó el reporte de un cuerpo, al parecer de una mujer, localizado a orilla de la carretera Interoceánica. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 58 más 300 de la carretera Interoceánica Matamoros-Mazatlán, por la autopista, a la altura del ejido El Mesteño. La mujer de entre 30 y 35 años estaba tirada a un costado de la barda de contención. En el momento de la localización, la mujer vestía un pantalón rojo y una blusa blanca, sin embargo, no portaba identificación. Al lugar acudieron elementos de Fuerza Coahuila con destacamento en Parras de la Fuente, además elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).