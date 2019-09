Todo listo para el torneo anual en Campestre GP

A gran ritmo, avanzan los preparativos rumbo a la edición número 85 del Torneo Anual de Golf y Tenis del Club Campestre Gómez Palacio, que celebrará su máxima fiesta deportiva del año, a partir del próximo viernes 13 de septiembre.

El comité organizador de ambos torneos ha tenido una favorable respuesta por parte de los golfistas locales y algunos foráneos interesados en tratar de dominar a uno de los campos de golf más antiguos de todo México. Será el próximo jueves 12 de septiembre cuando se realice la tradicional ceremonia de inauguración, además del rompe hielo, para jugar la primera ronda desde muy temprana hora del viernes 13, por lo que el profesional de golf, Francisco Contreras, ya está dando los puntos finales a cada uno de los detalles para garantizar una estupenda competencia deportiva.

Las categorías serán Primera (0.4-6.9 hándicap) saliendo de marcas azules, con el 80 por ciento de hándicap y la A (7-11.5 de hándicap), de marcas blancas, sin ventajas), quienes jugarán bajo el sistema Stroke Play (golpes). La B (11.6-16.2 de hándicap), y la C para jugadores de 16.3 a 20.8 de hándicap, saldrán de blancas, sin ventajas y en el sistema Stable Ford (puntos). La categoría D (20.9-31.9), pegarán de blancas en Stable Ford y con el 80 por ciento de hándicap.

Las Damas jugarán saliendo de marcas rojas, al 80 por ciento de hándicap, en Stable Ford, mientras que los Senior's saldrán de doradas, a 54 hoyos bajo el sistema Stable Ford, al 80 por ciento de su hándicap. Habrá premios para el primer Hole in one en el hoyo 10, donde se entregará un automóvil último modelo, mientras que en los hoyos 3 y 7 se obsequiará un carrito de golf, que en caso de no caer, se sorteará uno durante la ceremonia de premiación. En caso de un segundo hoyo en uno, se considerará o'yes.

También habrá premios en efectivo a los mejores O'yes, en los hoyos 3, 7, 10, 12 y 16, dividiendo a los jugadores en dos categorías: la Primera para golfistas de Primera, A y B; mientras que la Segunda será para quienes jueguen la C, D, Damas y Senior's. Además del rompe hielos, el jueves 12 de septiembre se realizará también un torneo de driver, para un día más tarde, jugar un torneo de approach.

24 JUGADORES es el cupo límite en cada una de las categorías participantes.

También el tenis