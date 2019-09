Van 116 nuevos casos de cáncer de mama en Durango

Tan solo en lo que va del año, se han registrado 116 nuevos casos de cáncer de mama en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN). Esto se traduce en casi 17 diagnósticos por mes. Con base en las mencionadas cifras, se sabe que este tipo de cáncer es el más frecuente, advirtió Irasema Kondo Padilla, presidenta del Patronato del CECAN.

Debido a esto, en todo el estado de Durango se han incrementado las acciones de prevención del cáncer de mama, o bien su detección para un tratamiento a tiempo.

No obstante, la presidenta admitió que constantemente se encuentran con casos en los que las pacientes no fueron diagnosticadas antes debido a que no tenían el "permiso" de su esposo para acudir a realizarse los estudios médicos.

Esta violencia de género, que puede llegar a ser mortal, se registra en todo el estado, pero reconoció que tiene mayor prevalencia en las comunidades rurales más alejadas.

"Habrá a quienes sus esposos no les permitan ir al centro de salud a una exploración". También sucede con el cáncer cervicouterino, "no les permiten ir a hacerse las citologías (revisión ginecológica)".

Este es uno de los factores por los que algunas mujeres llegan con un cáncer muy avanzado, advirtió Kondo Padilla.

Recientemente, en entrevista con esta casa editora, el secretario de Salud, Sergio González Romero, afirmó que se han registrado muertes por este padecimiento, aunque no precisó la cifra.

Sin embargo, se reconoce que "es alarmante" ya que pese a la información preventiva cada vez hay más casos, dijo la presidenta del Patronato.

Ante esto, además de charlas informativas para las mujeres, dicha organización del CECAN está en busca de las formas para lograr que lleguen al estado Durango nuevos tratamientos contra el cáncer que resultan menos agresivos.

Asimismo, busca la elaboración de protocolos de estudio con los cuales se establezcan los principales factores de riesgo a los que se exponen las duranguenses y que genera probabilidades de padecer cáncer de mama.