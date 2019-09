Usain Bolt motiva a jóvenes con charla de la Fundación Telmex

Como invitado especial en el evento México Siglo XXI, organizado por Telmex, el 'hombre más rápido del mundo', Usain Bolt, visitó el Auditorio Nacional ayer por la tarde para compartir con 10 mil estudiantes becarios de la Fundación Telmex algunas de sus experiencias como deportista y ser humano.

El multimedallista olímpico y mundial habló de su trayectoria, los sacrificios para llegar a lo más alto del atletismo, las sensaciones de conquistar la cima y la importancia del apoyo recibido por su entrenador, familia y amigos.

El jamaicano destacó la relevancia de su preparador, Glen Mills, a quien califico como 'duro', sin embargo, Bolt está consciente que las exigencias han sido clave en el ejercicio de su profesión.

"Ganar una medalla de oro fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y le doy todo el crédito a mi entrenador por creer en mi", dijo Bolt.

Además, dejó entrever que no todo en su trayectoria ha sido gloria y alegría.

"Unos de mis peores momentos era cuando entrenaba dos veces al día. No soy una persona mañanera y lo odio muchísimo, pero sabía que tenía que hacerlo para ser el mejor. Me convencí de no rendirme y jamás me dije que no podía hacerlo", afirmó el plusmarquista.

Usain conquistó ocho medallas olímpicas y 11 mundialistas, además de sostener los récords mundiales de 100 y 200 metros planos. Pese a esto, declaró que la sensación más maravillosa, es la de ser una motivación para que la gente busque cumplir sus sueños.

El jamaiquino encontró ese aliento en su padre.

"Mi padre era una persona a la que realmente admiraba, él trabajaba duro. Un día me dijo: cualquier cosa la lograras, así que trabaja por ello", recordó Bolt.

Como voz autorizada del deporte, también resaltó la competitividad en su día a día, misma que considera clave para ser el mejor.

"Cuando alguien decía que me iba a ganar, me motivaba y entrenaba más fuerte, y no me ganaban", afirmó el jamaicano.

Con un poco de humor, el ex velocista respondió cuál es su parte favorita de ser el hombre más rápido del mundo.

"Para mí son dos cosas. Me fascina recibir mensajes por haber podido inspirar a otros y la otra cosa, es que me dan cosas gratis", dijo para después soltar una carcajada.

Al término de la charla en el recinto de la Ciudad de México, medallistas panamericanos, parapanamericanos y olímpicos, accedieron al escenario para ser homenajeados por sus logros recientemente conseguidos en Lima, Perú.

Asimismo, el director general de la Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, aprovechó el momento para alentar a los jóvenes asistentes, pidiéndoles que no se rindan y recordándoles que el esfuerzo es la clave del éxito.

"Hay veces que tienes la luz apagada, pero recuerden que nada es imposible, todo es posible".