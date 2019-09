Roger Waters refrenda su postura

Con fuertes declaraciones en contra de los nacionalismos de derecha y la xenofobia, el músico Roger Waters, exlíder de la banda Pink Floyd, celebró ayer su cumpleaños 76.

Su último discurso, hasta el momento, fue ayer en Venecia, donde se celebra la edición 76 del Festival Internacional de Cine y el bajista presentó el documental Us+Them fuera de competencia de La Mostra.

Los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron mencionados en su mensaje de resistencia, en el que criticó sus "técnicas nacionalistas" que "destruyen el planeta en el que vivimos".

"Esta nueva película tiene un carácter fuertemente político. Debemos respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y comenzar a reparar el daño causado por el neoliberalismo", aseguró.

"Si no actuamos colectivamente y resistimos a las fuerzas del neofascismo y del neoliberalismo que están haciendo colapsar nuestro planeta, no dejaremos nada como legado a nuestros niños", agregó el miembro del Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos.

George Roger Waters nació el 6 de septiembre de 1943 en Cambridge, Inglaterra. Descubrió su vocación musical tras su ingreso en la Regent Street Polytechnic School, donde estudió arquitectura.

Su interés por la guitarra, el rock y el jazz lo llevó a formar el grupo Pink Floyd, en el que se consolidó como músico. En sus inicios, la banda participó en varios espectáculos en los que dio a conocer su revolucionaria forma de entender la música con un nuevo movimiento llamado "psicodelia".

Con la banda, Waters lanzó Dark side of the moon (1973), placa musical con la que la letra y gran parte de la música fueron realizadas por él, así como el histórico The Wall (1979). A principios de los 80 inició la ruptura musical. Los constantes roces entre Roger y David Gilmour hicieron que el bajista saliera del grupo en 1983 y un año después se lanzó como solista. En su etapa en solitario grabó discos como Radio K.A.O.S. y A mused to death. Compuso la ópera rock Ça Ira, en la que trabajó durante 16 años.

Asimismo, presentó el documental The occupation of the american mind: Israel's public relations war in the United States, en la Cineteca Nacional.

En 2018 regresó a México y ofreció conciertos en el Foro Sol, y uno más, sin costo alguno, en el Zócalo, donde le reprochó al entonces presidente Enrique Peña Nieto por los desaparecidos del país.