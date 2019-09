Bono destaca el talento de Iñárritu

Bono visitó México. Ayer, el cantante estuvo como invitado sorpresa en el evento México Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, habló ante 10 mil becarios de todo el país.

Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, reconoció a los alumnos más destacados de México como "una inspiración para la sociedad y el país, siendo líderes en los campos de acción en una generación de ideas, quienes en este evento tiene oportunidad de interactuar con grandes personalidades".

Además, mencionó los profundos cambios tecnológicos y el despliegue de cobertura que lleva un ritmo acelerado de actualización.

Su apertura dio paso a un momento interactivo entre la audiencia, quienes esperaban ansiosos ver quién sería el invitado sorpresa que daría inicio con las ponencias de invitados especiales.

El Auditorio se llenó de ovaciones cuando Bono, vocalista de U2, arribó para compartir sus preocupaciones en el mundo, como el tema de los derechos humanos, la hambruna, y el debate sobre la legalización de las drogas.

"Está por encima de mí (hablar sobre la legalización de las drogas), soy una estrella de rock y me lanzo con palabras, pero trato de ser una persona más analítica, y muchas personas creen que es el camino y otras no, yo no me atrevería a opinar de eso en el caso de este país, es un tema del cual no soy un experto".

Bono, aprovechó para elogiar al cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, por su exhibición Carne y Arena, la cual describe como una realidad virtual y extraordinaria en la que se perciben los problemas fronterizos y un espíritu real de la literatura.

"Necesitamos más personas que cuenten cuentos como Iñárritu", expresó.

Sobre los "odiadores", el músico opinó que "no hay que votar por ellos, sino sacarlos del poder".

"Si no te enfocas en el futuro, lárgate de aquí", expresó llevándose los aplausos del público.

Bono se retiró del recinto no sin antes agradecer la invitación a Carlos Slim, con quien bromeó diciendo que a él no le alcanzaba pagarle para cantar.

También destacó que no es justa la remuneración que reciben los músicos que dependen del streaming que consiste en escuchar música por internet.

"No me estoy quejando, estoy informando", explicó sobre esta nueva tecnología de streaming musical.

El evento continuó con la participación del cofundador de Netflix, Reed Hasting.

El empresario, respondió a las preguntas de los asistentes sobre cómo es que medía el éxito en su plataforma.

"Se analizan los títulos, cuáles son los que más les gustan y su número de espectadores; cuando vemos tres entradas es porque a la gente le gustó, así como Stranger Things y Roma, el equipo del éxito".

En lo personal, Hasting define que el éxito es hacer lo que sueña y el poder hacer que las personas entiendan su trabajo sin importar su clase social, pues lo importante es que el público pueda sentarse y entenderse.

Destacó que los errores son parte de ser creador, así como el ser atrevido.

"Blockbuster era más grande que nosotros, nosotros teníamos 50 millones y ellos 5 mil millones, tuvimos que innovar, pero es inevitable cometer errores (...) queríamos una sola cosa, una empresa de dvds y lo anunciamos en Estados Unidos".

Entre los cuestionamientos personales, Reed habló sobre qué carrera le gustaría que estudiaran sus hijos, pues quizá en algún futuro en sus trabajos puedan ser reemplazados por máquinas, a lo que dijo:

"Me gustaría que estudiaran ciencia política, nuestros sistemas políticos van muy lentos y la tecnología no".

Además, Reed Hasting elogió al empresario mexicano Carlos Slim por hacer de su fortuna cosas importantes para el mundo en lugar de construir castillos.

"Mi sueño es que yo pueda hacer una constricción del calibre de él".

Sobre su visión de México, expresó que es un país que lo inspira, así como el mundo en general, el cual describe como "un lugar raro".