Rechazan empresarios alza en tarifa de agua

La Canacintra no está a favor de que el Simas pretenda incrementar las tarifas de agua potable. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Carlos Braña Muñoz, declaró que en vez de aumentarlas, el Simas 'debería enfocar sus baterías a eficientarse y cobrar a todos los deudores'.

Señala que hay una gran cantidad de usuarios domésticos, comerciales e industriales que no pagan debidamente el servicio de agua potable. Y "hace mucho tiempo que no sabemos cómo ha estado manejando el Simas su cartera vencida". Para el presidente de los industriales, hablar de incrementos de precios en productos y servicios en estos momentos "es muy difícil".

Más preocupante si se trata de servicios de primera necesidad como el agua potable y, peor aún, si se pretende un alza por encima de los índices inflacionarios.

Insiste en que son dos aspectos sobre los que el Simas debe trabajar, cobrarles a las colonias y a toda la población que adeuda y buscar que sea eficiente el servicio porque la gente se queja de que no tiene presión en las redes.

"Si el servicio no se te da, es decir que no te llega el agua, pues es lógico que no pagues, pero si lo recibes, tendrías que pagar".

No es correcto regalar el servicio, sino cobrarlo, porque lo que no cuesta no se cuida, según Braña Muñoz.

Destaca que se debe hacer un estudio y los consejeros del Simas deben ser conscientes de lo que se va a pedir.

Es importante reconocer que el organismo operador no tiene recursos y que paga altas cantidades mensuales a la CFE, "pero la carga para sanear sus finanzas no se la puede echar a los usuarios".

Jorge Willy es el consejero por parte de Canacintra.

Las declaraciones del dirigente industrial se dieron a raíz de que el gerente del Simas, Juan José Gómez, declaró que para octubre plantearán un aumento en las tarifas de agua potable.

El año pasado la solicitud fue de un 8 por ciento, más arriba de los índices inflacionarios, pero solo se le aprobó 6 por ciento.