Critica diputado falta de compromiso de Conagua

Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal e integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso, criticó la falta de "compromiso" de la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, quien no asistió a la realización del Foro Regional: "Rumbo a la Construcción de una nueva Ley General de Aguas" en la ciudad de Torreón.

El evento inició durante el viernes en la mañana, se contó con la asistencia de legisladores federales, funcionarios estatales y nacionales, además de alcaldes y representantes de módulos de riego, entre otros actores sociales, sin embargo la titular de la Conagua no acudió por motivos aún no revelados, lo que generó el malestar de Borrego Adame.

"Es una falta de respeto de la autoridad, cuando se comprometieron a venir, de Conagua directamente, Conagua no le ha cumplido a nadie, en todo el país no está cumpliendo Conagua y es una falta de respeto que no esté aquí la directora, con gente de nivel que puedan atender la situaciones de la Comarca Lagunera de Durango y de Coahuila", señaló Borrego.

Precisamente fue antes y durante el Foro Regional que se llevaron a cabo diversas protestas en contra de las autoridades federales, algunas de las organizaciones señalaron directamente a la Conagua por su supuesta "incapacidad" de resolver conflictos en módulos de riego.

"Por eso nosotros pedimos que ya entreguen los módulos, que el gobierno intervenga los módulos porque hay ingobernabilidad... dicen ellos que no pueden con los módulos, y si no puede Conagua con los módulos, que se entreguen al gobierno federal, que se intervengan y que se modifiquen las leyes", reclamó Irma Ramírez, una de las manifestantes.

Por la tarde del mismo viernes tampoco se reportó la llegada vespertina de Blanca Jiménez al foro en el Centro de Convenciones de Torreón.