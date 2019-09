Garcés y Álvarez dicen que nunca se fueron de Cruz Azul

Víctor Garcés y Alfredo Álvarez nunca estuvieron fuera de Cruz Azul y este viernes reaparecieron de manera oficial como vicepresidentes del club, listos para determinar cuáles serán los objetivos al interior de la institutción.

“El cargo que el licenciado Álvarez y yo ostentamos está especificado en el estatuto y acta constitutiva del club, ahí aparece el cuerpo directivo, que lo preside Guillermo Álvarez y los dos vicepresidentes, con facultades iguales que el presidente y que se pueden ejercer incluso simultáneamente”, explicó Garcés.

Aseguró que “nunca hemos dejado el cargo”, aunque también deben atender cargos en la cooperativa “que a veces demanda nuestra asistencia y presencia, por eso no estábamos presentes tan permanentemente con el presidente”.

Garcés añadió que el objetivo que tienen en el equipo es hacer una unidad “mucho más fuerte” y en busca de lograr el ansiado objetivo, que es conquistar un título de liga.

“Lo que pretendemos es hacer una unidad mucho más fuerte porque ya vimos que en las condiciones anteriores no han sido suficientes para lograr el título que merecemos.”

Luego de la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva, comentó que trabajarán en la elección de un directivo que tenga el mismo objetivo que ellos y que el estratega Robert Dante Siboldi, quienes tendrán que acatar las órdenes y objetivos de la directiva.

“El director deportivo debe comprometerse a llevar a cabo las obligaciones que nosotros le pedimos que haga y los objetivos, fundamentalmente. Debemos estar de acuerdo directiva, cuerpo técnico y jugadores para que podamos amalgamar el objetivo, estar de acuerdo en el qué, cómo y con quién”.

Además de aseverar que tendrán que hacer modificaciones importantes en el sistema contractual y de técnico, añadió que no tendrán injerencia en la alineación de jugadores.

“Nunca la hemos tenido (injerencia), no la tenemos en este momento y el señor tiene la responsabilidad de armar un equipo, la directiva no se involucrará y no habrá injerencia o propuesta para alinear a algún elemento”, declaró.

Alfredo Álvarez, por su parte, fue cuestionado de si el representante Carlos Hurtado podría tener injerencia o hacer negocios con el club, y afirmó que si alguno de los elementos que representa interesan al equipo, sí.

“Hurtado no tiene ni tendrá injerencia en los asuntos internos de nuestra organización”, pero si fuera el caso y cuenta con elementos que pudieran ser de conveniencia “se tomara en cuenta, como el de muchos otros, pero no que tenga injerencia definitiva en los intereses de Cruz Azul”.