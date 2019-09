Se manifiestan contra diputados federales en Torreón

Organizaciones campesinas en la Comarca Lagunera armaron diversas protestas en el Centro de Convenciones de Torreón, esto en el marco del Foro Regional: "Rumbo a la nueva construcción de una nueva Ley General de Aguas", mismo que organizaron diputados federales y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua en ese sitio.

Fue en punto de las 09:00 horas que organizaciones como la Central Campesina Cardenista, el Barzón y el Frente Campesino en la Defensa del Agua, se apostaron en la entrada del Centro de Convenciones de Torreón para esperar la llegada de los legisladores federales, a quienes buscaban hacerles llegar reclamos correspondientes al manejo de los módulos de riego, presuntas ventas clandestinas de agua, irregularidades de parte de empresas transnacionales y otros conflictos agrarios del recurso hídrico.

"Son cinco o seis familias nada más los que tienen el control del agua en la región, el 85 por ciento de nuestra tierra y de nuestra agua ellos la han acaparado ilegalmente porque es ilegal, están fuera de la ley, este movimiento es un gran movimiento social para recuperar el agua y la tierra, que regrese a sus legítimos dueños que son los campesinos, que tienen hambre, que tienen necesidad y que ya es justo que se haga cumplir la ley", señaló Irma Ramírez, integrante de una de las organizaciones.

La mujer afirmó que también han elevado su reclamo en contra del gobernador Miguel Riquelme, de quien no han obtenido respuesta alguna en lo que va de su administración, por el contrario, lo acusaron de intervenir en contra de los intereses de los campesinos.

"El gobernador ha estado metiendo la mano para que no se cumpla con lo que estamos pidiendo, han estado haciendo labor de "zapa", han estado manipulando a la gente, comprando gente para que no nos sigan, para bloquearnos, para que no nos registren en el módulo 13 de Lequeitio, de La Marinera, ganamos el cambio y ellos registraron mejor a otra persona que ni siquiera cubría los requisitos".