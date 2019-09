Necesitamos más personas como Iñárritu: Bono

Desde el escenario del Auditorio Nacional, México Siglo XXI de Fundación Telcel Telmex arrancó con las palabras de bienvenida de Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, ante 10 mil becarios de todo el país.

Slim Domit reconoció a los alumnos más destacados de México como “una inspiración para la sociedad y el país, siendo líderes en los campos de acción en una generación de ideas, quienes en este evento tiene oportunidad de interactuar con grandes personalidades”.

Además, mencionó los profundos cambios tecnológicos y el despliegue de cobertura que lleva un ritmo acelerado de actualización.

Su apertura dio paso a un momento interactivo entre la audiencia, quienes esperaban ansiosos ver quién sería el invitado sorpresa que daría inicio con las ponencias de invitados especiales.

El Auditorio se llenó de ovaciones cuando Bono, vocalista de U2, arribó para compartir sus preocupaciones en el mundo, como el tema de los derechos humanos, la hambruna, y el debate sobre la legalización de las drogas.

“Está por encima de mi (hablar sobre la legalización de las drogas) , soy una estrella de rock y me lanzo con palabras, pero trato de ser una persona más analítica, y muchas personas creen que es el camino y otras no, yo no me atrevería a opinar de eso en el caso de este país, es un tema del cual no soy un experto”.

Bono, aprovechó para elogiar al cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, por su exhibición Carne y Arena, la cual describe como una realidad virtual y extraordinaria en la que se perciben los problemas fronterizos y un espíritu real de la literatura.

“Necesitamos más personas que cuenten cuentos como Iñárritu”, expresó.

Sobre los “odiadores”, el músico opinó que “no hay que votar por ellos, sino sacarlos del poder”.

“Si no te enfocas en el futuro, lárgate de aquí”, expresó llevándose los aplausos del público.

Bono se retiró del recinto no sin antes agradecer la invitación a Carlos Slim, con quien bromeó diciendo que a él no le alcanzaba pagarle para cantar.