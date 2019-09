Software independiente para la digitalización del país

Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta e implementación de software independiente están impulsando la transformación digital de México, según el estudio

SICAD (Servicio de Información Continua para la Alta Dirección), realizado por la consultora Select, que analizó el desempeño de la industria en el primer semestre de 2019.

"Actualmente, hay alrededor de 250 firmas independientes que llevan software a las compañías; la mayoría de ellas son nacionales y algunas otras de América Latina", comentó Alejandro Vargas, consultor en el área de software de Select.

El reporte destaca que, entre las industrias que presentan un mayor crecimiento en la adopción de soluciones digitales, está la manufacturera, y todavía hay oportunidad para crecer. "Este tipo de empresas detectan un nicho de oportunidad y desarrollan software para esas necesidades", señaló Vargas.

Sin embargo, la consultora identificó una desaceleración en el mercado. De acuerdo con sus resultados, el crecimiento del mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicación pasó de 5.8% en el primer semestre de 2018, a 3.2% en 219.

Pese a esos resultados, algunos sectores sí muestran crecimiento como los Operadores de Telecomunicaciones cuya facturación alcanzó un total de 251 mil millones de pesos, seguido por los fabricantes con poco más de 138 mil millones de pesos.

También destacan el buen desempeño de los OTTs (Over The Top Media Services), dedicados a la transmisión de video, música y entretenimiento a través de internet. "OTTs como Amazon, Claro Video o Netflix siguen creciendo y son muy rentables gracias a que no invierten en infraestructura de operación: generan negocios a través de la nube", dijo Erick de la Cruz, consultor de Select.