Demi Lovato muestra su celulitis sin miedo

Demi Lovato sacudió las redes sociales luego de publicar una fotografía en su Instagram donde se le ve posando de espaldas portando un bikini de animal print, mostrando una de sus más grandes inseguridades, la celulitis.

La cantante se olvidó completamente de los estereotipos de belleza y decidió publicar la fotografía completamente al natural. Sin ningún tipo de retoque en la imagen, la celulitis de Demi llamó la atención de sus seguidores.

En la descripción de la fotografía, Lovato escribió un extenso mensaje de aceptación y motivación para sincerarse con sus “Lovatics”.

“Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es celulitis! Estoy literalmente muy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini estaban editadas y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy SU idea de lo hermoso que es, pero no soy yo. Esto es lo que conseguí. Quiero que este nuevo capítulo de mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy en vez de tratar de cumplir los estándares de los demás. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando dé a luz algún día. Es una gran sensación la de estar de vuelta en el cine y la televisión sin estresarme, sin un extenuante programa de entrenamiento de 14 horas cada día o sin privarme de un trozo de pastel de cumpleaños en vez de optar por la sandía porque estaba aterrorizada por el pastel y era miserable vivir siguiendo alguna dieta de mierda. De todos modos, aquí estoy, ¡SIN EDITAR, REAL! Y me quiero, ¡y tú también deberías quererte! Ahora de vuelta al estudio, estoy trabajando en un himno. Sólo para que todo el mundo lo tenga claro. No me entusiasma mi apariencia PERO lo aprecio y a veces eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también.”

La publicación ya suma más de 6 millones de likes de sus seguidores, que de inmediato le mostraron su apoyo. Además, varias celebridades han escrito comentarios donde aplauden su valentía, como la modelo Ashley Graham, Amy Schumer, Ruby Rose, Hailey baldwin entre otros.

Demi ha publicado en sus historias de Instagram, sentirse “impresionada por el amor y el apoyo” que ha recibido en las últimas horas.