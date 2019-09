Camila Cabello quiere mantener su amor en privado

Camila Cabello fue la encargada de engalanar la portada de la revista Elle para la edición de octubre, en donde por primera vez se abrió sobre su romance con Shawn Mendes.

En los últimos meses, ambos cantantes se habían mantenido en silencio sobre su noviazgo, por lo que han tenido a muchos de sus fanáticos preguntándose sobre su relación.

En entrevista para Elle, cuyo tema es Mujeres en la música, y que también presenta a Billie Eilish y a Lizzo en portadas separadas, Cabello habló sobre por qué mantiene su romance en privado, como lo expresó, en “un grado enloquecedor”.

“El amor es lo más sagrado y precioso para mí”, explicó Camila, de 22 años. “Siempre quiero sentir que mi amor está entre esa persona y yo, y nunca pertenecer a nadie más. Por mucho que ame a mis fans, y a la gente, me gusta vivir mi vida lo más normalmente posible.

En una relación, me hace sentir incómodo invitar a todos a participar”.

Cuando se le preguntó si cree que el secreto ha creado más rumores sobre ella y Shawn de 21 años ella respondió “No se”.

“La gente puede decir lo que quiera”, continuó. “Pueden especular, pero al mismo tiempo, vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarlo y enamorarnos el uno del otro como si nadie estuviera mirando. Así es como quiero vivir. Nunca quiero abrir la puerta para que las personas sientan que están involucradas. Como dije, quiero que sea mío y suyo. Es por eso que tengo los labios apretados al respecto, por que quiero protegerlo” señaló.

Aunque Camila y Mendes se conocen desde hace más de cinco años, y colaboraron por primera vez con el tema I Know What You Did Last Summer en 2015, los rumores sobre una relación entre ambos comenzaron cuando lanzaron el éxito Señorita el pasado junio.

Desde entonces, la pareja ha sido vista besándose y tomados de las manos en público en múltiples ocasiones.