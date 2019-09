Alejandra ‘ La Tigre’ Jiménez, lista para su próxima pelea

La púgil mexicana Alejandra "La Tigre" Jiménez (12-0-1 9 KO's), campeona de peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), se encuentra motivada por bajar de división en busca de otra corona mundial.

La "Tigre" enfrentará a la estadounidense Franchon Crews Dezurn (5-1, 2 KO's), monarca Medio del WBC, el próximo sábado 14 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

El combate entre Alejandra y la estadounidense, se disputará en el turno coestelar de la función que encabeza el invicto tijuanense Jaime Munguía y el ghanés Patrick Allotey, también de campeonato mundial.

Jiménez asegura que ha realizado una gran preparación bajo la asesoría de su mánager, Samuel "Sammy" Uribe, pues tiene la firme intención de coronarse en peso Supermedio y derrotar a la campeona Crews-Dezurn, quien conquistó el título tras imponerse por decisión mayoritaria a Maricela "Diva" Cornejo en septiembre de 2018.

"Voy completamente decidida y motivada para destronar a Franchon, no tengo dudas en cumplir el objetivo que ya me había trazado desde el año pasado, así que tengo la oportunidad en puerta y no voy a fallar en el intento, voy a regresar a Cancún con el cinto de campeona de los Supermedios y ceder el de los Completos", comentó la "Tigre", quien marcha invicta en el profesionalismo.

Jiménez, es promocionada por el lagunero Memo Rocha a través de Boxing Time Promotions, en conjunto con Cancún Boxing de Pepe Gómez.