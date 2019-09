El Tri se une a los festejos por los 50 años del Transporte Colectivo

Ante la mirada incrédula y de sorpresa de cientos de personas, Alex Lora y El Tri llegaron a la Glorieta de Insurgentes para ofrecer su rock, así como para alzar la voz, muy a su estilo, contra los feminicidios y los malos gobernantes.

Bajo el ya clásico grito de "¡Viva el rock and roll", Lora y El Tri se dieron cita en el escenario montado a un costado de la entrada al Metro, donde primero fueron cientos de personas, pero durante el transcurso de los minutos llegaron aproximadamente dos mil 500 fans.

Con su singular estilo, Lora ofreció este breve concierto como parte de los festejos de los 50 años del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que en la fiesta no podían faltar emblemáticos temas como México lindo y querido, Caminos de Guanajuato.

Aunque sin duda su público, que en esta ocasión guardó mucha mesura y disfrutó ordenadamente, esperaba los temas que lo han consagrado a lo largo de su carrera, así como algunos recordatorios familiares, que se perdían entre las rechiflas.

"¿Estamos siendo felices? Qué bonito el Metro ahí no aceptan borrachos ni culeros", dijo Lora, quien en respuesta recibió una rechifla que él tomó como una muestra de apoyo y afirmó su pregunta, ¿"Estamos felices"?

Para continuar con el concierto con el clásico tema Metro Balderas se hizo presente sólo que ahora con una pequeña modificación para hacer honor al Metro Insurgentes.

Con el mejor de los ánimos y pese al soleado día, el público lo acompañó más de una hora. Aunque también fue muy sorpresivo para el veterano músico que esta vez no hubiera que poner freno a la euforia, pues lo más que hubo fueron las rechiflas.

50 AÑOS de carrera está celebrando El Tri.

"¡Vamos con esos aplausos! Con ganas cabrones", dijo el cantautor, mientras recordaba que El Tri también está celebrando medio siglo de vida.

Recordó que se presentarán el 12 de octubre en la Arena Ciudad de México, "con este concierto cerramos este aniversario y empezamos el 51. Bueno eso esperamos porque está de la chingada la situación en el país".

Acompañado por su fiel domadora, como la llama, Lora pidió aplausos para la que dijo "es la dueña de sus quincenas", Chela Lora, quien como siempre lo acompañó en los coros y bailando.

"¿Están contentas las chavas?", preguntó el roquero, al agregar que cuando le dijeron que la tocada sería en la Glorieta de Insurgentes pensó: "ojalá no salgan las viejas encabronadas. Aplausos a todas las que están aquí. A ver cabrones apláudanles".

"Quienes no aplauden es porque no les gustan las viejas y los que no cantan es porque no se saben las rolas", dijo el cantautor.