LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

EL COTIDIANO DESCUBRIMIENTO DEL LENGUAJE

Probablemente muchos de mis lectores ya conocen la palabra que en un momento más le compartiré. Yo no, sinceramente, y fue uno de esos casos en los que se vuelve necesario el ponerse a investigar un poco en el diccionario. La palabra en cuestión es colofonia, ¿usted sabe lo que significa? Yo me encontré con esta palabra ya que mi hija toma clases de música y toca instrumentos de cuerda, así que le encargaron, entre otras cosas, una colofonia.

Pues resulta que la colofonia es una resina natural que crece en las coníferas, o sea en árboles como pinos y similares; de hecho, es muy común ver esta resina en los troncos de estos árboles. Es de color amarillo ámbar y tiene un gran número de aplicaciones en productos fármacos, para hacer barnices y también se le aplica al arco de los instrumentos de cuerda para que tenga adherencia y buena fricción al tocar.

¡Ah, pues yo no sabía! Había escuchado que esa cosa que se usa en los instrumentos se llamaba brea. Pues es que sí, así se le llama también: brea. Bueno, pues la cosa es que me resultó interesante que la colofonia se llama así por una ciudad que es una colonia griega en Asia Menor y que era muy famosa por la producción de esta resina de pino, además de que la raíz es la misma de la palabra "colofón" que es el texto pequeño que se pone al final de los libros con los datos de impresión o cualquier otro texto para rematar. La raíz griega significa "la cumbre o cima de algo".

Así es como uno se encuentra con nuevas palabras -obviamente nuevas para uno, claro- que para los que somos apasionados del lenguaje, es nuestro "mero mole" y nos fascina buscar y encontrar su significado.

Otro caso reciente de descubrimiento para mí es la palabra "angurria" y la hallé en una visita que hice al hospital… No, yo no era el enfermo, era un familiar cercano quien traía algunos problemas de infección en la vejiga. Después de escuchar la palabrita varias veces, no aguanté más las ganas -así como cuando trae uno ganas de hacer pis- y consulté rápidamente el diccionario que tiene mi teléfono móvil. Pues qué casualidad, porque resulta que angurria es precisamente "orinar frecuentemente", y entonces, cuando una persona va a cada rato a hacer "de las aguas", se dice que está angurriento.

Como pasa comúnmente en el lenguaje, la palabra angurria se derivó de otra que es "estranguria", una palabra con ortografía muy curiosa porque una de sus "erres" se cambia de lugar cuando le da la gana. Así, se puede decir "estranguria" o bien, "estangurria" y las dos formas están en el diccionario con la misma definición. ¿Pero qué significa? Significa: orinar con dolor, frecuentemente y en pequeñas cantidades.

¡Ay, debe ser incomodísimo! Pues sí, que te duela al orinar y que aparte nada más salgan algunas gotitas, es muy feo. Pero bueno, eso literalmente significa la palabra, porque tiene el vocablo griego stranx que significa "goteo que resulta de exprimir algo".

Y como aquí ya exprimí todo el espacio que tenía, me despido de usted, mi querido lector.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Diana Barrientos: "Escuché en una frase que dos personas estaban en contubernio… ¿qué significa y se escribe con be grande o be chica, 'contuvernio'?".

Contubernio se escribe siempre con 'b' grande y significa que varias personas cohabitan un lugar ilícitamente, o sea, fuera de la ley.

El hombre más inteligente en su terreno, puede ser el más tonto en otros.