Antonio Brown es suspendido con los Raiders

El gerente general de los Raiders, Mike Mayock, anunció este jueves que Antonio Brown no entrenaría debido a que el receptor habría amenazado con golpear al dirigente.

Mayock habló con los medios que se presentaron al entrenamiento de los "malosos", explicándoles que Brown se ausentaría de la práctica sin especificar razón alguna.

"Antonio Brown no está en el edificio hoy, no va a estar practicando. No tengo más información para ustedes en este momento y cuando tenga algo y sea apropiado, todos la tendrán, lo prometo", explicó brevemente el directivo".

Antonio Brown no entrena con el equipo pero todavía NO ES SUSPENDIDO.

Palabras del gerente Mike Mayock con quien tuvo el altercado el receptor. Continuará... pic.twitter.com/IAkonKlQyL — Guillermo Schutz (@memo_schutz) September 5, 2019

Diversas versiones de los medios, apuntan que el miércoles, ambos harían tenido una acalorada discusión y debido a esto el gerente general se plantea la suspención de su jugador estrella, llegado esta temporada proveniente de los Acereros de Pittsburgh.

Según ESPN, el problema surgió debido a una publicación de Antonio en Instagram, donde mostraba la multa que le imponía el equipo por aproximadamente 54 mil dólares.

El corredor estrella se rehúsa a utilizar en los entrenamientos los nuevos cascos de la NFL, los cuales le brindan al jugador una mayor seguridad.