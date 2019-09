Horacio Pancheri rompe el silencio tras polémico video

El actor Horacio Pancheri finalmente rompió el silencio luego de que hace algunos días se filtrara un video en el que aparece en una situación íntima sobre la cama.

Anteriormente, el actor de El juego de las llaves había preferido mantenerse alejado de la prensa, sin embargo, en esta ocasión el argentino se mostró accesible con los reporteros tras ser cuestionado por dicho video, a lo que respondió que es algo a lo que cualquiera le puede pasar.

“Son cosas que pasan, ustedes también lo hicieron seguramente, lo que pasa es que no se filtró como a mí esa información, a todos nos pasa o nos puede pasar. No me justifico, son cosas que violaron mi teléfono, cosas mías, cosas que pasan, se filtró y ya está”, reconoció el actor.

Cuando se le cuestionó sobre si el video era destinado a su pareja actual Marimar Vega, el argentino respondió “no, fíjate que no hay tatuajes en ese video”. Actualmente Pancheri porta varios de ellos en los brazos, cosa que no se aprecia en el clip.