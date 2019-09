Nicki Minaj se retira de la música

En el tuit Nicki comenta que se retirará para enfocarse en su familia, y pidió a sus fans que siguieran apoyándola y siguiéndola.

Nicki, de 37 años de edad inició su carrera en el año 2007 y desde entonces despuntó hacia las posiciones más largas de las tablas de música a nivel mundial.

A lo largo de su carrera lanzó cuatro discos de estudio y realizó cuatro giras al rededor del mundo.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE