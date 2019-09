No firmaremos un cheque en blanco a alcaldesa de Gómez Palacio: PRI

El presidente estatal del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, dijo que no firmarán un “cheque en blanco” a la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, ni a su partido Morena. Aseguró que no serán una oposición radical pero tampoco un partido "consentidor".

"Por el contrario: vamos a exigirles que cumplan, porque están para gobernar para todos, no sólo para su partido, pero lo que vemos es que sólo actúan facciosamente", comentó.

Señaló que a través de los regidores priistas estarán pendientes del nuevo gobierno y anunció el nombramiento de Anavel Fernández Martínez como coordinadora de los ediles del tricolor, por lo que cada 15 días, la dirigencia estatal se reunirá con ellos para definir estrategias.

"No vamos a permitir que lo que se avanzó con Leticia Herrera en estos tres años se vaya a echar por la borda", comentó. Aseguró que algunos de los perfiles que nombró la nueva alcaldesa "no nos acaban de convencer", pero indicó que se les dará el beneficio de la duda. Esto debido a que, comentó, se trata de gente que no son gomezpalatinos sino que vienen de la capital y otros municipios del estado a ser titulares de direcciones.

El PRI reprobó los informes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

Benítez Ojeda señaló que en el gobierno de Morena destaca la arrogancia, soberbia y la improvisación. Aseguró que en México no hay Estado de Derecho, inversión ni seguridad.

“Cero por ciento no es crecimiento, en síntesis: no hay resultados”, comentó, “lo que si hay es amenaza a las libertades, desprecio a la división de poderes y a los derechos humanos, desempleo, incremento de la violencia, la inseguridad, asesinatos, persecución a periodistas”.