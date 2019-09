Culpa Delgado a Marko Cortés de crisis constitucional en Diputados

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, responsabilizó al líder nacional del PAN, Marko Cortés, de querer orillar a la Cámara de Diputados a una crisis constitucional al proponer perfiles que tengan cercanía con él para integrar la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Mario Delgado exigió al líder panista que saque las manos de la Cámara de Diputados.

Además dijo que para presidir la Mesa Directiva se necesita de diputados que tengan la confianza de todos los legisladores y no de Marko Cortés.

"Para presidir la mesa directiva de la @Mx_Diputados necesitamos un diputado o diputada que tenga la confianza de [email protected], no la confianza de @MarkoCortes. Es una irresponsabilidad querer orillarnos a una crisis constitucional. ¡Fuera manos de la Cámara!", posteó el líder de Morena en San Lázaro.

Este miércoles, a pesar de que Morena cedió la presidencia para el PAN, ya les rechazó las tres planillas que han presentado.

El pasado sábado, en la sesión preparatoria, la Cuarta Transformación, rechazó la planilla panista para presidir San Lázaro que integraban Xavier Azuara y Laura Rojas; además la tarde de este miércoles votaron en contra otra propuesta integrada por Laura Rojas (presidenta) y Ricardo Villarreal (vicepresidente); y ya por la noche no le otorgaron su voto a Laura Rojas (presidenta), Adolfo Torres Ramírez (vicepresidente) y Karen Michel González (secretaria).

De acuerdo con fuentes legislativas consultadas Morena quiere que haya panistas "puros", que no hayan insultado a Muñoz Ledo, ni al presidente, Andrés Manuel López Obrador y que no sean cercanos al líder nacional blanquiazul, Marko Cortés y uno de los nombres que podría transitar es Marco A. Adame.

Sin embargo, el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, aseguró que no hay vetos para ningún panista, pero tienen que ser perfiles que cumplan con la ley; que garanticen absoluta imparcialidad e institucionalidad y que sus acompañantes, como vicepresidentes y como secretarios, también reúnan estas características.

"Yo lo que veo es que la dinámica interna todavía de Acción Nacional está obedeciendo a intereses externos de su fracción. Hoy vimos al presidente de Acción Nacional celebrando esto como una victoria de los senadores de Acción Nacional. Está equivocado y no vamos a permitir que el presidente de Acción Nacional meta la mano en la Cámara de Diputados. Así que se va a equivocar una y otra vez en perfiles que proponga, que pretendan venir de un arreglo con él", dijo Mario Delgado.

Advirtió que Marko Cortés celebró como una victoria de los senadores del PAN que se les haya dado la presidencia, pero dijo que está equivocado, "no vamos a permitir que el presidente de Acción Nacional meta la mano en la Cámara de Diputados. Así que se va a equivocar una y otra vez en perfiles que proponga, que pretendan venir de un arreglo con él".

Reconoció que si no hay acuerdo este jueves hay un vacío legal, que no contempla sanciones ni consecuencias, pero adelantó: "Nosotros estamos en la mejor disposición, no queremos llegar a eso, queremos llegar a un acuerdo. Pero sí necesitamos mucha sensibilidad y necesitamos mucha responsabilidad también por parte de Acción Nacional en las propuestas que están haciendo".