Preocupa acumulación de basura en drenaje de GP

El encargado del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, René Galindo, señaló que se ha mantenido la coordinación con Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos para el tema de atención a las lluvias, además de que se llevaron a cabo trabajos preventivos en relación a los encharcamientos que se registraron durante la noche.

“Encontramos, en muchas alcantarillas, demasiada basura, encontramos mucho descuido, hay algunas áreas donde la acumulación de basura es impresionante, todo eso se está limpiando, los muchachos de las cuadrillas de Sideapa estuvieron poniendo señalamientos en los baches, en los agujeros donde se podía ocasionar un accidente, se revisan las obras que se acaban de entregar o las que están en ejecución, sobre todo la compactación del suelo”, expuso.

Refirió que el organismo está preparado con motobombas para atender rápidamente cualquier inundación que se pudiera presentar, pues el pronóstico es de que se mantengan las lluvias en la región.

Esta mañana se tuvo una reunión con autoridades estatales y se solicitó el apoyo con maquinaria, materiales y equipo vactor para desazolvar, además de lo que pudiera necesitarse en los albergues.

Consideró que el tema de la basura no corresponde a una dirección municipal en particular, sino que se trata de una cuestión en la que también participa la ciudadanía, por una falta de conciencia de dejar desperdicios donde no corresponde.

Por otra parte, Galindo dijo que está habilitado el albergue en el gimnasio auditorio Centenario, de la Expo Feria, donde se cuenta con colchonetas y alimento para los ciudadanos que requieran este apoyo.