Solo el 52 % de los mexicanos tiene seguridad social

En México solo 52 por ciento de la población cuenta con seguridad social, lo que lleva a casi la mitad de la población a contratar un seguro privado o enfrentar una enfermedad o accidente con dinero de su bolsillo. De acuerdo con la AMIS, los mexicanos pagan directamente de su bolsillo cuatro mil 388 pesos al año en promedio para tratar y mantener la salud, ya sea por falta de un seguro público o privado, o al sub aseguramiento de la población, pues no todos los insumos o tratamientos médicos están incluidos. El titular del Área de Salud y Gastos Médicos de la Asociación, José Antonio Barreiro, destacó que del 48 por ciento de la población que no cuenta con afiliación a IMSS o ISSSTE, solo 7.3 por ciento tiene un seguro de salud privado.