Realiza CCE propuesta fiscal para IVA no devuelto

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, propuso que la autoridad pague intereses a empresas, proporcional al monto de IVA que el SAT no les ha devuelto, principalmente a pequeñas empresas, a fin de no afectar sus operaciones. El representante del sector empresarial comentó que las más afectadas por esa situación son las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para las cuales el capital de trabajo lo es todo, ya que si no cobran no tienen dinero para comprar material, otorgar salarios, cumplir con contribuciones e invertir.