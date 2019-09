Consideran positiva ratificación de condena a feminicida de Serymar

La Red de Mujeres de La Laguna declaró que es positiva la ratificación de la condena de más de 46 años para el responsable de la muerte de Serymar Soto y es un mensaje claro del Poder Judicial de que no hay impunidad en el caso, pero señalaron que esto no las convence al 100 por ciento al existir detrás un gran número de casos que aún no han sido presentados con esta perspectiva de género.

El pasado martes los magistrados declararon improcedentes los alegatos presentados por la defensa del inculpado, por lo que se ratificó la condena a 46 años y 3 meses de prisión para Jorge Alejandro, responsable de la muerte de la joven. La estimación hecha por Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, es que de 10 casos que se presentan de mujeres asesinadas, sólo hasta 2 son investigados como feminicidios. Hizo mención que recién el Congreso Estatal aprobó un aumento en la condena para casos de feminicidios, lo cual es bueno, pero que no atiende el problema de raíz. La vocera declaró que la ratificación de la condena a Jorge Alejandro es algo positivo para la familia de Serymar, ya que de lo contrario habría sido un revés para ellos. Citó que en Coahuila pocos casos de feminicidios tienen este mismo resultado, en donde se condena al responsable de la muerte de una mujer. Explicó que muchos expedientes que se presentan por homicidios a mujeres no se investigan con perspectiva de género. La cifra estimada es que, de 10 casos que se presentan por asesinatos a mujeres, 1 a 2 casos son por feminicidios, el resto se dan sentencias por homicidio doloso. Mencionó que el único camino viable que se debería apostar es la prevención de estas muertes con perspectiva de género, por lo que dijo que "es algo que se necesita atender no solo con campañas, sino con capacitación a la policía municipal y mejorar la educación en el sistema educativo para atender sus causas". Las mujeres son una población vulnerable y se piensa en ocasiones que es un tema que se ve algo lejano, dijo.