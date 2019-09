Se incendia finca en Gómez Palacio

La mañana de este miércoles se registró un incendio en un terreno aledaño a un domicilio de la colonia Santa Rosalía de la ciudad de Gómez Palacio.

El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencias 911, minutos después de las 9:00 de la mañana de este miércoles.

El fuego comenzó en la parte trasera de una finca ubicada en el cruce de la avenida Santa Rosalía y la calle Lilas de dicho sector habitacional.

Fueron los vecinos del sector quienes solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate de la ciudad al observar la columna de humo.

El personal del departamento de Bomberos se dirigió al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido.

Dos unidades de la Dirección de Protección Civil Municipal también arribaron al sitio para atender la emergencia.

Los Bomberos se abocaron a combatir el fuego desde varios frentes, ya que existía el riesgo de que se extendiera a los domicilios aledaños.

Luego de algunos minutos la situación fue controlada; solo se consumieron grandes cantidades de basura acumulada y maleza.

No se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.

Controlado