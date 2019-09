La golfista lagunera Brenda González se encuentra lista para otra etapa en EUA

La golfista lagunera Brenda González Chibli, continúa con su sueño de obtener la tarjeta de la LPGA, cuando mañana comience su participación en el Garden City Charity Classic At Buffalo Dunes que se desarrollará en Kansas.

Quien representara a la Universidad de Arkansas Central, tiene programada su tee de salida en punto de las 8:33 horas, junto a un foursome conformado por la coreana Sandi Choi, quien debutó en el Symetra Tour en el 2018, así como la norteamericana Demi Runas (2014) y la inglesa Holly Clyburn (2016).

En sus más recientes presentaciones, en el PHC Classic en Milwaukee, Wisconsin; The CDPHP Open en Albany, Nueva York y el Danielle Downey Credit Union Classic en Rochester, del también estado neoyorkino, la gomezpalatina no pudo pasar el corte, luego de su gran actuación en el Donald Ross Classic at French Lick Resort, donde terminó en par de campo y se ubicó en el puesto 29.

Además de Brenda, aparecen en el field de participantes, las también mexicanas Alejandra Llaneza y María Fernanda Lira.