Debuta Robert Moreno como técnico de España

- El reto de Robert Moreno, nuevo seleccionador español tras la renuncia de Luis Enrique Martínez, comenzará hoy en Rumania, donde nunca ganó España, que puede dejar vista para sentencia su pase a la fase final de la Eurocopa 2020 en sus dos próximos compromisos tras un pleno de triunfos.

Nunca imaginó Robert que el gran momento de la vida de un entrenador español le llegase en las actuales circunstancias. Y ha demostrado que no lo deseaba, que incluso daría un paso al lado para trabajar de nuevo codo con codo junto a Luis Enrique si el asturiano desea superar el peor momento de su vida regresando al cargo que abandonó cuando conoció la grave enfermedad de su hija.

El firme camino de España lo quiere mantener en su estreno oficial. Encarando un desafío a la historia, que señala que España nunca venció en terreno rumano en seis visitas.

Buscará mantener el ritmo de goles, siete en sus dos últimos compromisos, con nuevos protagonistas ofensivos. Llega el merecido premio a Pablo Sarabia, el regreso de Paco Alcácer y la continuidad de Mikel Oyarzabal.

Aboga Robert Moreno por una fórmula en la portería que hará impredecible, hasta para sus porteros, conocer quien será el elegido. Kepa alcanzó la titularidad y todo apunta que seguirá en ella en Bucarest, pero, según palabras del seleccionador, tanto De Gea como Pau López jugarán en los partidos de clasificación que quedan.

Rumania se juega ante España en el Estadio Nacional de Bucarest buena parte de sus opciones de clasificarse para la Eurocopa de 2020. Llega al partido como segunda del grupo, empatada con Suecia a 7 puntos, y seguida de Noruega con 5.

Para buscar la sorpresa y derrotar a España, los pupilos de un gran conocedor del futbol español como Cosmin Contra contarán con el joven atacante George Puscas como una de sus principales bazas. El delantero recién fichado por el Reading británico fue una de las sensaciones del Europeo sub'21 disputado en junio en Italia, en el que Rumania quedó tercera y él marcó cuatro goles.

Por detrás, aparecerá al media punta Razvan Marin, que se convirtió en abril en el fichaje más caro de la historia del Ajax de Amsterdam y es una de las grandes esperanzas de esta selección rumana repleta de jugadores jóvenes con talento.

La Rumania que se medirá a España estará reforzada en la defensa por el experimentado central Vlad Chiriches, que vuelve a la selección después de una larga ausencia tras anunciar el Nápoles que le cederá al modesto Sassuolo, de la Serie A italiana.

Todo apunta a que Contra apostará por un 4-4-3 de corte ofensivo para intentar arrebatarle la posesión y presentar batalla a la Roja.

La Federación Rumana de Futbol se ha solidarizado con el exseleccionador español Luis Enrique y los dos equipos lucirán brazaletes negros en señal de duelo durante el partido, que comenzará con un minuto de silencio. Se espera que más de 50 mil espectadores llenen el estadio en una cita crucial para Rumanía.

