'Escóndete' en Los Cabos

Con el paso de Odile, la historia del hotel Marbella Suites terminó. O casi. El huracán más devastador de Los Cabos afectó tanto la propiedad que sus dueños no pudieron recuperarse. Por cuatro años estuvo cerrado. Fue un diamante en bruto olvidado frente al mar de Cortés, hasta que los creadores de los resorts Grand Velas pasaron por aquí: lo vieron, entraron y surgió el amor a primera vista.

En diciembre pasado, después de una ardua remodelación para embellecer la arquitectura original, se celebró su reapertura, pero ahora como Mar del Cabo.

El hotel abrió hace 30 años con el nombre de María Gaviota. Después se convertiría en Marbella Suites y su vida duraría entre 10 y 15 años, hasta que ocurrió el desastre. Ahora es un hotel boutique sobre la carretera Transpeninsular, un lugar secreto en medio de colosales alojamientos de gran lujo con cientos de habitaciones.

Su discreta recepción iluminada con luz natural no parece un lobby, sino el estudio de una casa de playa.

La arquitectura no solo evoca el pasado, también algún lugar del Mediterráneo: un callejón de la ciudad andaluza de Marbella o de un pueblito de las islas Baleares. El corredor que conduce a las suites, su par de arcos revestidos con azulejos de talavera, los balcones, las bugambilias que contrastan con las puertas pintadas de azul, las paredes blancas, los pisos de piedritas -con diseños de copas y formas geométricas- y el viejo adoquín (reminiscencias del María Gaviota) son los elementos que dan carácter a Mar del Cabo, lo mismo que las interminables escaleras, también embellecidas con azulejos, que no se verían igual sin sus barandales con balastros artesanales, muchos de ellos originales.

Es un espejo de agua, mitad al sol, mitad a la sombra, con un look vintage. Es el sitio donde puedes terminar un libro, escuchar música sin que nadie te moleste o recostarte en una hamaca y mecerte hasta quedarte dormido, sin cargo de conciencia por no hacer absolutamente nada. Predomina el silencio y, si buscas huir de las masas, en este lugar serás feliz.

Camas de día, hamacas y arena dorada. El mar frente a ti. ¿Hay más que pedirle a la vida? Sí, un ceviche o unos nachos enfrijolados y un coctel Oaxaca con mezcal, licor de chile ancho, piña y toronja.

Son 48 suites, de 60 a 100 metros cuadrados con rastros de su vieja decoración, como las cabeceras en forma de concha talladas sobre la pared, típicas de los ochenta. También destaca la artesanía 100% mexicana, como los cuadros huicholes y los tenangos.

Su restaurante se basa en la gastronomía orgánica. La cocina, especializada en sabores mediterráneos y de la región, no es pretenciosa ni se anuncia con nombres rimbombantes en la carta. Los precios son accesibles en un destino dedicado al turismo de alta gama.

A todas horas hay delicias que probar: para empezar unos chilaquiles negros, con aguacate, quesito de rancho y crema ácida; para picar, un aguachile blanco con camarón, chile habanero y leche de coco; y a la hora de la comida o la cena, una cabrilla encostrada con mole negro y jocoque.

Aquí no te sientes en un hotel. Dice su gerente que es como estar en casa. Pero, tal vez lo más acertado sería decir que se está mejor que en casa: vista al mar, playa, hamacas, una arquitectura que te motiva a disparar la cámara hacia donde voltees, buena cocina y lo mejor: no tener que mover un solo dedo.

Pero nada de esto sería bueno si no fuera por el servicio. El personal está, pero no está. Quién sabe cómo lo hace, pero se aparece cuando tiene que hacerlo. Te atiende pero no está encima de ti. Es cálido. Sonríe. En confianza, te cuenta hasta su historia de cómo llegó a Los Cabos. Cuando llega el momento de la despedida, puede ser que no te quieras ir.

