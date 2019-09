La Asociación Nacional de Actores evalúa atención a Wanda Seux

A tres semanas del infarto cerebral más reciente que sufrió la vedette retirada Wanda Seux, el presidente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Jesús Ochoa, informó que ya se evalúa su atención médica.

"Es una obligación de la ANDA y se está averiguando de acuerdo a la cuestión de sus cuotas", explicó cuando se le preguntó si será trasladada a la Casa del Actor o al hospital en esta ciudad que depende de la asociación.

"El sindicato no es para las estrellas, aunque la señora lo es, pero sus condiciones de vida son distintas. En ese sentido, el comité tiene que platicar, no es una cuestión de que uno lo decide y ya", indicó el secretario luego de participar como parte del jurado en el Primer Festival de Comedia en Corto 2019.

Ante la desesperación y angustia que sienten las amistades de Wanda Seux por su salud, pues ella ya no puede ser atendida por su amiga Yara en su casa de Acapulco, debido a que también está delicada de salud, Ochoa dijo a la prensa: "Denme chance de averiguar, no es que yo haya conseguido tal cosa, es la ANDA.

Hay que darle ese respeto y su lugar a la institución". El pasado 16 de agosto, Wanda Seux fue trasladada de urgencia al área de neurología de un hospital del puerto guerrerense.

Ahí la estabilizaron luego de sufrir un daño cerebral por el infarto que sufrió y que se suma a varios que padeció el año pasado.

Respecto a las denuncias públicas que actores como Cynthia Klitbo y Sergio DeFassio han hecho en su contra por agresiones, violencia y acoso sexual, Jesús Ochoa respondió que no hay nada formal por lo que deba responder.

"No hay nada, sólo lo dicen en el medio y el medio no se preocupa por averiguar o no.

No hay ninguna demanda en Derechos Humanos, tampoco en Conapred ni en los juzgados, no hay nada", sostuvo el actor de novelas como El hotel de los secretos y Por ella soy Eva.