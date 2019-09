Agradecen que se abra el diálogo taurino

uego de que en su tradicional conferencia de prensa "mañanera", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ayer que la posible prohibición de las corridas de toros en todo el país, debería pasar por una consulta ciudadana, aficionados y empresarios taurinos de La Laguna, tomaron con optimismo el que vuelva a abrirse la conversación de la Fiesta Brava a nivel nacional y así regrese la opción de abolir la prohibición que impera en el estado de Coahuila.

El Siglo de Torreón informó oportunamente que a pregunta de un reportero en la conferencia matutina, el mandatario dijo que como son "temas polémicos, tendría que hacerse una especie de consulta para tener la opinión de todos. Son temas polémicos, por eso creo yo que hace falta la reforma al artículo 35 de la Constitución para que el ciudadano tenga esa posibilidad de decir: 'Yo necesito que se consulte sobre este tema'". Ante esta posibilidad, aficionados taurinos laguneros expresaron su conformidad por brindar información a la sociedad, convencidos de que una vez teniendo los elementos necesarios, fácilmente ganaría la continuidad de la tauromaquia, pues dejaría de considerarse "maltrato animal", para sobreponer la tradición, el arraigo y el respeto que representa la actividad taurina.

Jorge Mata, lagunero matador de toros y representante de la asociación nacional "Tauromaquia Mexicana" para Coahuila y Durango, desde su tribuna de aficionado, celebró que al menos ha vuelto a abrirse el diálogo y en caso de llegar la consulta, sería una cuestión plural, no unilateral como ocurrió anteriormente: "yo creo que sería algo bueno, porque ya no es un decreto, como lo que pasó en Coahuila, que fue un tema autoritario del gobernador (Rubén Moreira), por sus pantalones, que confabuló todo con el congreso estatal, les dio su premio económico o político para que votaran a favor de la prohibición y ahí están los resultados", sentenció.

El torreonense continuó: "(el presidente) se fue por la fácil y que el pueblo lo decida, somos más los que nos gusta o interesa la Fiesta Brava, al final hay millones de mexicanos que el tema ni les va ni les viene, es decir, son neutrales o no se manifestarían, pero sí habemos miles y miles de aficionados que amamos la Fiesta y la defenderíamos, simplemente ve las protestas de los antitaurinos, son mínimas, así que por nosotros sería buen tema que se haga una consulta nacional y ver o medir fuerzas".

Por su parte, el empresario y matador en retiro, Arturo Gilio Hamdan, admitió que es un tema polémico, pero defendió su permanencia más allá de consultas: "no creo que deba tratarse con un referéndum o voto a mano alzada, ya que es un tema de muchos años de cultura y de tradición en nuestro país, así que no creo que deba resolverse en ese tipo de foros. Pero sí creo que el Presidente debe escuchar a taurinos y antitaurinos para buscar el diálogo, eso es la democracia, pero no se puede estar por encima del derecho de los demás, se debe respetar a las minorías", dijo.