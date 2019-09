Van por desempate en elección de comité directivo sindical

El personal de las unidades médicas y hospitales de la Secretaría de Salud, acudieron por segunda vez, a las urnas para elegir a quien los representará en la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

La base sindical debe elegir entre la planilla guinda, de Rafaela Zapata y la naranja, de Jesús Fernando del Rivero, los cuales quedaron empatados en la elección del 27 de agosto.

Hasta las 5:00 de la tarde del miércoles, no se habían registrado incidentes en ninguna de las ocho casillas instaladas en el área de influencia de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis. Únicamente las y los representantes de casilla mostraron renuencia para que se registrara fotográficamente la elección, bajo el argumento de que sus estatutos no se le permitían, lo que no sucedió durante la elección pasada.

Las urnas fueron instaladas en los Hospitales Generales de Gómez Palacio y Lerdo, el Centro de Salud Isauro Venzor, la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, el Centro de Salud Roberto García Sosa, Cuencamé, Nazas y Peñón Blanco.

Se espera que el resultado se dé antes de las 11 de la noche.