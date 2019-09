No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido: Matosas

Gustavo Matosas anunció su salida de la selección de Costa Rica, dejando así la dirección técnica luego de casi un año en el banquillo tico.

El uruguayo expreso en conferencia de prensa su malestar al dirigir a un seleccionado, ya que siente que no es lo mismo que el día a día que tiene con algún club.

"Tengo la posibilidad que me acerca a un equipo donde tengo puestas muchas expectativas, y también no me siento productivo, me siento como de vacaciones, siento la falta del día a día, en este periodo me he dado cuenta que no es lo que me gusta. No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido", expresó a la prensa.

Todo parece que Matosas podría estar llegando a dirigir al Atlético de San Luis, como se ha manejado en las últimas horas.