'Plataformas para hospedaje se prestan mucho para fraudes'

Aunque dice que afecta, en Coahuila no se puede medir la repercusión financiera que representa la operación de las plataformas de hospedaje como Airbnb porque no están reguladas. La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, María Fernanda Pérez, declaró que ya se trabaja en un proyecto para que se modifique le ley y se grabe la actividad de estas plataformas que no pagan impuestos y se prestan mucho para fraudes.

Asegura que ya se está trabajando con el Gobierno Estatal para regular esta actividad en las plataformas y a finales de este año se podría dar el primer paso. "No sabemos cuántas casas de hospedaje o cuántas plataformas hay que promuevan estos servicios dado que no existe aún un registro confiable", manifestó. Explica que "desde mediados de este año se ha empezado a trabajar para determinar la propuesta completa que tienda a regularlas y tenemos confianza en que así va a ser ya que de esa manera ellos entrarán en el rango de pago de impuestos y en convertirse en un servicio más seguro para los solicitantes de hospedaje". María Fernanda Pérez Pérez dice que "esas plataformas digitales no le podemos llamar competencia porque el sol sale para todos. Y eso además depende lo que el turista quiera y se le acomode. Si prefiere quedarse en una casa de renta o disfrutar de las comodidades de un hotel". Precisa la representante de los hoteleros, que ella no las ve como competencia. "Pero la realidad es que a nosotros como hoteleros nos cobran el Impuesto Sobre Hospedaje y ellos no lo pagan. El otro problema es que estas plataformas se prestan mucho para fraudes". VAN POR FIDEICOMISO CON ISH Se refirió además a la inquietud de formar un fideicomiso con el recurso del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) y que en Coahuila es del 3 por ciento . "Con un Fideicomiso, habría más control y planeación para hacer estrategias de dónde se podría usar de mejor manera el recurso, qué nos conviene más, si usarlo para eventos o para planeación estratégica", explicó.