Pocos casos se investigan por feminicidio: Red de Mujeres

La Red de Mujeres de La Laguna declaró que es positiva la ratificación de la condena de más de 46 años para el responsable de la muerte de Serymar Soto y es un mensaje claro del Poder Judicial de que no hay impunidad en el caso, pero señalaron que esto no los convence ya que existen muchos casos atrás que no han sido presentados con esta perspectiva de género.

El pasado martes los magistrados declararon improcedentes los alegatos presentados por la defensa del inculpado, por lo que se ratificó la condena a 46 años y 3 meses de prisión para Jorge Alejandro, responsable de la muerte de la joven. La estimación hecha por Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres, es que de 10 casos que se presentan de mujeres asesinadas, sólo hasta 2 son investigados como feminicidios.