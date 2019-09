Revelan supuesto tráiler de la nueva cinta Birds of Prey con Margot Robbie

DC y Warner traen de regreso a la emblemática Harley Quinn de la mano de Margot Robbie en la nueva entrega titulada Birds of Prey, cuyo tráiler ha sido revelado, no de forma oficial.

Así lo atestigua el hecho de que se hayan filtrado varias imágenes de la película que dirige Cathy Yan y que recibe el subtítulo de And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Fue a través de Twitter que los internautas han hecho llegar el teaser y las fotografías que muestran a las actrices caracterizadas en sus papeles Black Cannary, Huntress y Harley Quinn.

El reparto de Birds of Pray, además de Robbie, lo encabezan Jurnee Smolett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez y Ewan McGregor, encargado de darle vida al villano Black Mask.

El trailer aún no ha salido a la luz de manera oficial, lo único que se sabe es que la película llegará a las salas de cine el próximo 7 de febrero de 2020.

A Pesar de que a la cinta Escuadrón Suicida no fue tan bien recibida, el público no puede esperar el estreno de una de las villanas más populares en la historia de Batman.