'Torreón dice no a la mordida' ya está en marcha: Zermeño

Sin precisar detalles técnicos u operativos, el alcalde Jorge Zermeño señaló hoy miércoles que la campaña "Torreón dice no a la mordida" ya está en marcha en todo el municipio.

Dijo que se trata de acciones que corresponden a un "estilo" en el que se busca que se entreguen dádivas a funcionarios públicos por la realización de algún trámite, para evitar alguna multa o para obtener algún favor de parte de la administración municipal.

Respecto a la falta de una fecha específica para su arranque, los detalles técnicos de su operatividad y otras cuestiones similares, el alcalde consideró que se trata de situaciones que no son necesarias, por el contrario destacó el hecho de que la imagen de la campaña y su eslogan ya están disponibles en anuncios espectaculares y en diversos puntos.

“Yo no soy dado a andar, les consta a ustedes (prensa), haciendo inauguraciones de una cosa u otra, eso ya está, ya pueden ver los anuncios en las calles, ya lo hemos dado a conocer semanas antes... ‘Torreón dice no a la mordida’ es porque queremos un servicio público honesto, en donde la ciudadanía colabora, nadie tiene que dar ninguna dádiva por ningún trámite gubernamental, no tienes que darle ‘moche’ a alguien para que te ayude a sacar una licencia, para que te ayude a tramitar un permiso o para evitar alguna multa, entonces pues yo esta campaña la tuve hace 20 años como muy buenos resultados, entonces forma parte de un estilo en donde queremos que el ciudadano colabore, porque cuando hay corrupción siempre hay dos”, manifestó.