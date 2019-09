Feminicidios no son 'alarmantes' en Lerdo: alcalde

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que al menos en Lerdo, los casos de feminicidio no son un tema “alarmante para nosotros como Municipio” y agregó que está abierto a escuchar las propuestas para “que el día mañana a mi me permita corregir si es que no está atendiendo”.

El presidente municipal expresó que “es muy respetuoso” de la postura de las promoventes de diversos procesos de Alertas de Violencia de Género en el país que rechazan la continuidad de Beatriz Galván Roque al frente de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer. Las asociaciones argumentan que la funcionaria, durante el trienio de la exalcaldesa María Luisa González Achem, solo logró la judicialización de dos casos y que no entregó el programa sobre la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia porque no leyó el resolutivo de la Alerta que emite la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres). Sobre esta inconformidad, Martínez Cabrera comentó que: “Son 170 mil habitantes en Lerdo y bueno pues hay alguno o dos que a lo mejor no están de acuerdo con tu trabajo pero bueno, en ese sentido yo soy abierto a escuchar las propuestas y que el día de mañana a mi me permita corregir si es que no se está atendiendo”. Las asociaciones que plasmaron su postura en un comunicado son: Fundación por la Promoción, El Desarrollo y El Empoderamiento de las Mujeres A.C., Nosotros, Nosotras Durango A.C., Sí Hay Mujeres en Durango A.C., Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Alvarez A.C. (Colima), Alianza por la Dignidad Humana y la Acción Social (Querétaro), Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo A.C., (Querétaro) Comité Promotor de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (Querétaro), Colectivo Ola Feminista de la Laguna y Red Feminista Sonorense. Cabe señalar que Lerdo es uno de los 16 municipios del estado de Durango con declaratoria de Alerta de Violencia de Género y el resolutivo que no leyó en su momento la funcionaria exigía la presentación de un plan municipal para la elaboración de una política pública orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.