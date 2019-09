Se incendia motor de vehículo en Gómez Palacio

La mañana de este miércoles se registró un incendio en el área de motor de un vehículo particular en la zona rural del municipio de Gómez Palacio, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Los hechos se registraron minutos después de las 10:00 horas sobre la carretera a Gregorio García, a la altura del ejido El Cariño de esta ciudad.

La unidad siniestrada es un automóvil Mazda 3, modelo 2007, color rojo, con placas de circulación GAE-228-B del estado de Durango.

Fuentes de seguridad informaron que el conductor de la unidad identificado como Francisco "N" de 35 años de edad, se percató de que salía humo del cofre y detuvo su marcha.

De inmediato solicitó la presencia de las corporaciones de rescate de la ciudad por medio de una llamada de auxilio al sistema estatal de emergencias 911.

En respuesta, el personal del departamento de Bomberos se dirigió al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido.

Los elementos de la corporación se abocaron a sofocar el fuego antes de que se extendiera a otras área del vehículo.

También acudieron a brindar apoyo en la emergencia los elementos de la Fuerza Rural de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

No se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, por no que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Las primeras hipótesis de las autoridades presentes refieren como causa del incendio un posible corto circuito en el cableado eléctrico del vehículo.