Otra vez protestan en Lerdo por falta de agua

Por segundo día consecutivo, habitantes del municipio de Lerdo se manifestaron en la presidencia municipal para pedir al nuevo alcalde Homero Martínez Cabrera, una solución al desabasto de agua potable.

En esta ocasión, fueron personas originarias de las localidades Nazareno de Abajo y Palomas las que denunciaron que desde hace cuatro meses se quedaron sin el vital líquido por daños en una noria, teniendo nula respuesta del gobierno de la exalcaldesa María Luisa González Achem.

Señalaron que ante esta problemática, tienen que invertir 200 pesos cada tres días para pagar a un particular a fin de que les ayude con la transportación del agua hacia sus comunidades.

Esta mañana, se plantaron al exterior de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento a fin de manifestar su inconformidad y buscar una respuesta inmediata en materia del recurso hídrico.

Ayer martes, fueron habitantes del poblado El Huarache los que acudieron al edificio por la misma causa. A estos últimos, los atenderían este miércoles a las 13:00 horas.

Sobre estas protestas, el alcalde Homero Martínez Cabrera insistió en que es un presidente municipal de “puertas abiertas” y que escuchará a la ciudadanía que se acerque a quejarse, a hacer alguna petición o alguna sugerencia.

“Les he dicho a la ciudadanía que me den la oportunidad, lo dije en los medios, que recibo un sistema de agua quebrado en donde los activos del Sapal oscilan en alrededor de 197 millones (de pesos) y traigo una deuda de 500 millones, entonces que me den la oportunidad porque no es de ahorita este problema, lo venimos arrastrando en varias administraciones, yo estaré haciendo lo conducente”, expuso.

Dijo que de momento, están realizando un diagnóstico en el sistema operador de agua.