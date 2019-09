1946: Nace Freddie Mercury, vocalista principal de la banda de rock Queen

A 73 años de su nacimiento, que se cumplen este jueves, el cantante y compositor Freddie Mercury es considerado uno de los más grandes exponentes del rock británico.

Farrokh Bulsara, nombre real del cantautor, nació en Stone Town, Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946. Vivió sus primeros años en la India, donde cursó sus estudios y destacó como campeón de ping pong y hockey. Estudió piano hasta el cuarto grado, y en 1959 se mudó junto con su familia al Reino Unido.

Durante su adolescencia cursó estudios en el Ealing School of Art como ilustrador y diseñador gráfico. Fue un apasionado de la música en esa época, convirtiéndose en un ardiente seguidor de Jimi Hendrix, por lo que decoró su habitación de Kensington con dibujos e ilustraciones hechos por él.

Mercury consolidó una buena amistad con el bajista Tim Stafell, compañero de la escuela. Junto con Brian May, en la guitarra, y Roger Taylor, en la batería, formaron un grupo llamado Smile. También conoció a Chris Smith, con quien escribió varias canciones.

Una vez titulado como diseñador gráfico comenzó a trabajar para periódicos locales en Kensignton. En el verano de 1969 conoció a un grupo de Liverpool llamado Ibex, al que se unió y viajaron a Bolton, Lancashire, para dar un concierto en agosto de 1969, que fue la primera actuación de Mercury.

La formación musical se cambió el nombre por el de Wreckage; sin embargo, se desintegró a finales de los 60. Freddie buscó otra banda y encontró en un anuncio por palabras a los Sour Milk Sea. Éstos quedaron encantados con su voz y decidieron contratarlo, pues vieron en él un gran carisma y talento.

Se hizo amigo del guitarrista del grupo Chris Chesney, pero poco tiempo después se deshizo. Mientras tanto, Tim Stafell, vocalista de sus ex compañeros de Smile, abandonaba la formación. Éstos llamaron a Mercury para que lo sustituyera y él accedió, por lo que cambió el nombre del grupo por el de Queen.

Fue así que en 1970, Freddie, John Deacon, Brian May y Roger Taylor conforman la exitosa banda Queen, liderada por Mercury, quien fue el autor de la primera canción en el Top británico, Seven seas of rhye, el primer gran éxito Killer queen y de la más famosa canción del grupo Bohemian rhapsody.

Este cuarteto británico, que se convirtió en un paradigma del rock progresivo, dejó una marca indeleble en la historia de la música y fue una fuente inagotable de grandes éxitos.

En 1973 comenzó a concentrarse más en su carrera, con la realización de Queen, su álbum debut que lo llevó a su primera gira. A pesar de que no tuvo un buen recibimiento por parte del público, realizó al año siguiente Queen II (1974), el cual tuvo un éxito inesperado.

Queen lanzó su tercer disco, Sheer heart attack (1974), y en 1975 obtuvo realmente el éxito con su álbum A night at the opera, del que se desprende el tema Bohemian rhapsody, el cual se convirtió en la marca distintiva del grupo, al mezclar con maestría en un solo tema, música clásica, metal y pop.

Número uno durante 10 semanas en el Reino Unido también fue un "boom" en Estados Unidos. En 1975, Queen actuó en Japón, donde fue recibido como celebridad. Sus canciones se convirtieron en himnos, y el Royal Ballet adaptó varios de sus temas.

A day at the races marcó el éxito masivo de Queen, así como también despertó la adoración incontrolada de sus fans. En 1980 Freddy cambió su imagen cortándose su melena y dejándose el bigote.

Colaboró con la Royal Opera House en una obra de Verdi en la que conoció a Montserrat Caballé, quedó cautivado por su voz y tiempo después tocaron con ella ante más de 70 mil personas en el Live Aid.

A principios de los 80, el grupo continuó con la cosecha de grandes éxitos, así como el aprecio de la gente, por lo que realizó The game, que contendría los sencillos Crazy little thing called love y Another one bites the dust.

En 1981 hizo su primera recopilación de grandes éxitos, mientras que al año siguiente lanzó Hot space, con Under pressure a la cabeza.

Después vendrían The works (1984). Su popularidad comenzó a decrecer en países hispanoparlantes, por lo que comenzó a buscar nuevos mercados en América Latina, Asia y África.

En la cima de la popularidad con discos como The miracle e Innuendo, en 1991, Queen había reducido de manera drástica sus presentaciones, lo que causó una ola de rumores acerca de la salud de Mercury.

Tiempo después, el cantante, quien era conocido por su bisexualidad y promiscuidad, anunciaba que tenía el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

El 24 de noviembre de 1991, Freddy Mercury, uno de los iconos de la música contemporánea, murió en su casa de Londres, Reino Unido, a causa de bronconeumonía, que no pudo soportar por el síndrome que padecía.

La primavera siguiente, los restantes miembros de Queen ofrecieron un concierto en su honor en el estadio de Wembley, cuya audiencia televisiva mundial fue de mil millones de personas.

El cantante, quien dejó al mundo entero sin la majestuosa interpretación del tema conmemorativo de los Juegos Olímpicos que iba a cantar junto a la soprano Montserrat Caballé, en Barcelona 1992, comentaba que no tenía miedo a la muerte porque, según él, había "vivido una vida completa".

Con motivo de su 60 aniversario, Mercury fue homenajeado en 2006 por el canal estadounidense The History Channel, que ofreció un programa especial denominado Freddy Mercury: la historia no contada, en el que se dieron a conocer inéditos aspectos de la vida de esta leyenda del rock internacional.

Después se difundieron unos dibujos del intérprete de Crazy little thing called love al desnudo, los cuales fueron realizados por el diseñador francés Yves Saint Laurent y fueron publicadas en la revista Art.

En 2008, Queen en compañía del guitarrista Paul Rodgers, publicó su primer disco de estudio The cosmos rocks, un álbum dedicado a Freddy Mercury, y que presentaron en un concierto en España.

Un año después, la serie Los Muppets le rindió un homenaje a la banda, cuando personajes como "La rana René", "Peggy", "Gonzo" y sus amigos realizaron una parodia de su éxito Rapsodia bohemia.

En 2010, Mercury fue recordado con un homenaje, a 64 años de su nacimiento, por el grupo argentino God Save The Queen, con un concierto que ofreció en España.

Al año siguiente volvió a ser homenajeado con este show en Europa, que incluyó los éxitos de la banda, transmitidos simultáneamente en ciudades como Londres, Berlín, París y Río de Janeiro. Esta presentación fue a beneficio de la Fundación Huésped, en el marco de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

En octubre de este año, con motivo de los 67 años de su nacimiento, God Save The Queen volvió a emocionar al público con el espectáculo "Remember Wembley' 86", a lo largo de diferentes partes de España.

El 4 de octubre arrancó la gira en Zaragoza, posteriormente en Bilbao (5), Barcelona (11), Valencia (12), La Coruña (18), Vigo (19), Madrid (25) y Sevilla (26). La revista "Rolling Stone" reconoció el 2011 como "el mejor tributo de todos los tributos del mundo".

Asimismo, como todos los años, el músico fue recordado el 5 de septiembre en las redes sociales de la agrupación Queen y de Mercury, en donde se anunció que ese día sería el día de "la lucha contra el Sida en todo el mundo", por lo que se realizaron algunas actividades.

En 2012 se convirtió en un personaje del videojuego "Angry bird", con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el Sida, con motivo de la celebración de la iniciativa anual Freddie For a Day.

Al año siguiente, el músico fue homenajeado en Paraguay. Asimismo, en México los fans de Mercury y de la agrupación a la que perteneció disfrutaron del musical We will rock you, en donde se incluyeron 24 éxitos como Somebody to love y We are the champions.

En noviembre de 2014 se lanzó el álbum recopilatorio Queen forever, mismo que contiene canciones en la voz del propio Freddie, además de tener colaboraciones de Michael Jackson, David Bowie y Rod Stewart que quedaron inconclusas en su momento.

La placa incluye pistas de voz inéditas de Mercury, con agregados de bajo y guitarra de Brian May, John Deacon y Roger Taylor; las armonías vocales se hicieron recientemente.